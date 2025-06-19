РУС
Украина установила имена российских военных, тела которых РФ передала во время последних репатриаций, - МВД. ФОТО

Во время репатриации тел между Украиной и Россией последняя передает тела и погибших российских солдат вместе с телами павших украинских защитников. Уже есть установленные имена.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Цинизм без границ: Россия превращает репатриацию тел погибших в инструмент манипуляции и давления. Враг намеренно усложняет нам идентификацию, порождает хаос, смешивает тела российских военных с телами украинцев", - отметил он.

В частности, Украина установила имена этих ненужных "родине" солдат и офицеров.

Один из таких случаев - тело №192/25. Форма образца ВС РФ, российские паспорт, военный билет, талон аттестата военнослужащего №1252, выписки из приказа командира в/ч № 52 от 26.12.2023, жетон с надписью: "ВС РОССИИ МТ-146004".

Выяснилось, что это тело Бугаева Александра Викторовича - военного 1 батальона 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Его родственники начали поиски еще в конце марта после его исчезновения в районе Новомихайловки в Донецкой области.

Россия передает Украине тела своих военных: есть установленные имена

"Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Это свидетельство того, насколько мелочной для России является человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям. И платить все же придется: мы возвращаем эти тела.

Мир видит разницу: пока Украина возвращает каждого своего воина - с именем и честью, Россия скрывает своих, использует их как материал, а потом забывает. Стратегия врага - не только убивать, но и врать о смерти", - добавил Клименко.

Не знаю, наскільки правда в висері *****, який вчора заявив: "https://www.ponomaroleg.com/s-toj-storony/ Мы отдали [Украине] шесть тысяч тел, взамен получили 57. Готовы еще около трех тысяч отдать" (стосовно 57 переданих їм тіл касапів).
Наші подібних цифр не оприлюднюють. Тому доводиться орієнтуватися (але в жодному разі не вірити!) на ворожі цифри...
Але тепер зрозуміло, що ***** збрехав стосовно шести тисяч наших полеглих воїнів.

ЗІ: касап завжди бреше. Якщо не бреше - то ткни його дрючком, переконайся, що він хороший руський, двохсотий.
19.06.2025 18:14
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев",
( рос. письменник Михайло Булгаков.)
19.06.2025 17:57
Орки проводять піар-компанію про втрати ЗСУ. Їм фюрер наказав знайти 6.000 тіл - вони знайшли. Я не здивуюсь якщо вони ще й полонених постріляли щоб число нагнать...
19.06.2025 17:58
Викиньте після індифікаціі дохлих кацапів на смітник нехай ворони бавляться.
19.06.2025 17:54
Те що кацапам ці дохляки не потрібні -це точно. А наші дурники ще будуть в рефрижераторах їх тримати місяцями замість того щоб вкинути в яму, засипати вапном та забетонувати.
19.06.2025 17:59
Нехай весь світ бачить що таке московія насправді.
19.06.2025 18:22
Ще й досі не побачив? Який "прекрасний" світ.
19.06.2025 18:34
💯
19.06.2025 21:49
Кацапи скажуть, що не заберуть тіла назад тому що "ета всьо фєйк і ІПСО". Та й гроші за жмурика вже давно поділені.
19.06.2025 17:56
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда душегубов и злодеев",
( рос. письменник Михайло Булгаков.)
19.06.2025 17:57
Покацаплений український письменник.
19.06.2025 18:27
Як сказати, як сказати ... . Те що він народився в Києві не означає, що він український письменник.
Він виріс з ненавистю до всього українського і навіть дезертирував з армії УНР, щоб приєднатися до білогвардійців, які боролися проти незалежності України. У своїх творах він зневажливо ставився до української мови та культури, стверджуючи, що в Києві немає науки, літератури чи мистецтва. Я думаю, що українська культура має своїх справжніх героїв, які боролися за незалежність України, а не зраджували її.
Булгаков в 1921 році покинув Україну і поселився в москві.
Місце народження не дає права назвати українцями кацапів, як то депутатів госдури в. матвієнко, козака, глазьєва і другу наволоч, хоч вони народиоися в Україні.
Та і вікі теж пише, що Булгаков кацап,
Миха́йло Опана́сович Булга́ков (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Михаил Афанасьевич Булгаков; 3 https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F (15) травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1891 1891, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російська імперія - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 10 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA письменник, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3 драматург, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE лібретист, театральний режисер, актор і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80 лікар. Автор романів та п'єс. Член https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1 Всеросійського союзу письменників (https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923-https://uk.wikipedia.org/wiki/1929 1929) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 спілки письменників СРСР (https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934-https://uk.wikipedia.org/wiki/1940 1940)). Символ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC російської імперської політики за версією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96 УІНПhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].
19.06.2025 20:18
У 21-му йому вже 4-й десяток шов. Так що українець. Я що покацаплений - так Київ тоді на 50% такий був. Серед "інтелігенції". Харків на 90%. А ось на території лугандона кацапів не було. Дуже вони з цього бідкалися. Пришлють з Харкова агітаторів, а їх ніхто не розуміє.
А то що на маскву поїхав, де його до смерті 3aйї6aли во всі отвори, то що поробиш - наркоман і мазохіст.
19.06.2025 20:54
Це ваша суб'єктивна думка. А це висновок експертів Українського інституту національної пам'яті від 08 Квітня 2024 року.

Експерти Українського інституту національної пам'яті визнали російського письменника Михайла Булгакова українофобом за світоглядом. Наразі об'єкти, присвячені письменнику, вважаються такими, що містять символіку російської імперської політики, а подальше використання його імені у назвах (наприклад вулиць) та його пам'ятники буде вважатися пропагандою російської імперської політики.

Про це https://****.gov.ua/dekomunizaciya-ta-reabilitaciya/podolannya-naslidkiv-rusyfikaciyi-ta-totalitaryzmu-v-********/fahovi-vysnovky/myhaylo-bulgakov?fbclid=IwAR3CY3Bg3kdIj_F4ZYPwbi7TuMG82vI_CdOB1_ALq71EeiYAuHyR1PpgFNo_aem_Adu7uZQVS2Ac0mU8I8J--HkNb7oCJwIkW9a2lhHjCAqQMa-QRkA-IfqofAvGSjH6rfkn8ZV7GNpkz1fW6pOO7UfI йдеться у висновку УІНП.

«Михайло Булгаков - імперець за світоглядом, затятий українофоб (українофоб, за Великим тлумачним словником української мови - це «противник, ненависник українців і всього українського»). Письменник, не зважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні. Світоглядно був на позиціях російського імперіалізму, білогвардійщини, схвалював експансію російського комунізму», - зазначають там.
Там зазначають, що у творах письменник не подає жодного позитивного персонажа-українця, пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви, заперечує саме існування української нації.
19.06.2025 21:09
Орки проводять піар-компанію про втрати ЗСУ. Їм фюрер наказав знайти 6.000 тіл - вони знайшли. Я не здивуюсь якщо вони ще й полонених постріляли щоб число нагнать...
19.06.2025 17:58
і не тільки полонених. там ще тіла цивільних передавали.
19.06.2025 18:19
Рузьге!
Лікарі радять вам прінять йаду та убіцца апстєну!
19.06.2025 17:59
Кацапи, то не люди. Нежить.
19.06.2025 18:00
Сарана...
19.06.2025 19:20
Біла "Лада" мимо кассы....
19.06.2025 18:03
Це варвари для цих чортів нічого святого ,тому може досить цих так званих переговорів.
19.06.2025 18:03
Кацапи то падаль ,кінчені нелюди,андрофаги.Деж той бог,що допускає існування цієї падалі.?
19.06.2025 18:06
Солженіцин кацап-імперіаліст- про кацапів.

« Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.»

Деякі кажуть, що він цього, мовляв, не писав.
Це не має великого значення, НМД, бо текст відповідає істині.
19.06.2025 18:13
Скорше за все, не писав. Принаймні, якщо йдеться про Солженіцина. А от про що він таки писав - "Как би нам абустроїть расію?". Читав я той опус. Тому скажу таке: лібералам загалом і Солженіцину зокрема віри нема: кажуть одне, думають друге, а роблять третє.
20.06.2025 00:36
Я теж читав . Крім цього опусу я перечитав "Архіпелаг ГУЛАГ". Там є текст, де солженіцин був в захваті від організованості, сміливості ув'язнених бійців УПА під час повстання проти системи ГУЛАГ, а також в «Архіпелазі» солженіцин одним з перших на увесь світ сказав слово і про збройну боротьбу українських бійців УПА та «лісових братів» балтійських країн, про трагедію кримських татар та інших депортованих народів. Це і все, на мою думку, що він щось позитивне писав про українців. Типовий кацап україноненависник.
20.06.2025 07:50
Власне, про то й мова.
Окремо зазначу: просто ліберали (Liberalus Vulgaris) - брехуни і демагоги. А лаптєлапі ліберали (Laptelapus Liberalus Vulgaris - вимираючий підвид виду Liberalus Vulgaris) - брехуни і демагоги з біполяркою та цілим букетом інших, часом важких розладів психіки.
24.06.2025 23:45
Не знаю, наскільки правда в висері *****, який вчора заявив: "https://www.ponomaroleg.com/s-toj-storony/ Мы отдали [Украине] шесть тысяч тел, взамен получили 57. Готовы еще около трех тысяч отдать" (стосовно 57 переданих їм тіл касапів).
Наші подібних цифр не оприлюднюють. Тому доводиться орієнтуватися (але в жодному разі не вірити!) на ворожі цифри...
Але тепер зрозуміло, що ***** збрехав стосовно шести тисяч наших полеглих воїнів.

ЗІ: касап завжди бреше. Якщо не бреше - то ткни його дрючком, переконайся, що він хороший руський, двохсотий.
19.06.2025 18:14
Прутіну і вальки пів стакана, вони не треба, витратний одноразовий гумовий виріб! Десятикласниці на московії, «наражают»!!
19.06.2025 18:16
Що і потрібно було довести, так у цих підорів зараз стоїть одне завдання-розсварити, деморалізувати українців. тБо у них дуже мало часу лишилося. В 2027 вони просто не можуть більше воювати.
Причини:
1) немає грошей-немає війни (а гроші їм ніхто не підкине, ну хіба що трап)
2) їхня вов з 22 червня 1941 по 9 травня-це приблизно 1400 днів. Вже 1212 день іде агресивна війна проти України (тут навіть телевізор не допоможе переконати кацапів що вони як "дЄдЬІ").
3) вони ******** кацапські вже настільки деморалізовані що самі вже ***** ****** називають.
А на рахунок України то вже пишуть не "на Україні" а "в Україні".
Тому так багато провокативних дописів на цензорі від їхньої лахти з метою розсварити українців по типу-".....все пропало, українці повинні знести владу негайно...."
19.06.2025 18:41
На совєтський воєнний білєт схожий ,тільки без серпа з молотом.
19.06.2025 18:47
Ой кліменко, не *****...
19.06.2025 19:39
Кацапів дохне більше , але всі вони залишаються на окупованій території , бо ми на жаль - відступаємо . Там же залишаються і наші загиблі воїни , яких не стигли евакуювати .
Саме тому існує різниця в кількості переданих тіл .
Але й не така вже вражаюча , як бреше ***** .
19.06.2025 21:00
Кацапи не цінять живих, а трупів їм тим пач не жаль
20.06.2025 09:24
 
 