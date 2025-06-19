Украина установила имена российских военных, тела которых РФ передала во время последних репатриаций, - МВД. ФОТО

Во время репатриации тел между Украиной и Россией последняя передает тела и погибших российских солдат вместе с телами павших украинских защитников. Уже есть установленные имена.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко

"Цинизм без границ: Россия превращает репатриацию тел погибших в инструмент манипуляции и давления. Враг намеренно усложняет нам идентификацию, порождает хаос, смешивает тела российских военных с телами украинцев", - отметил он.

В частности, Украина установила имена этих ненужных "родине" солдат и офицеров.

Один из таких случаев - тело №192/25. Форма образца ВС РФ, российские паспорт, военный билет, талон аттестата военнослужащего №1252, выписки из приказа командира в/ч № 52 от 26.12.2023, жетон с надписью: "ВС РОССИИ МТ-146004".

Выяснилось, что это тело Бугаева Александра Викторовича - военного 1 батальона 39 отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Его родственники начали поиски еще в конце марта после его исчезновения в районе Новомихайловки в Донецкой области.

"Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Это свидетельство того, насколько мелочной для России является человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям. И платить все же придется: мы возвращаем эти тела.

Мир видит разницу: пока Украина возвращает каждого своего воина - с именем и честью, Россия скрывает своих, использует их как материал, а потом забывает. Стратегия врага - не только убивать, но и врать о смерти", - добавил Клименко.

