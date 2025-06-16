РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7183 посетителя онлайн
Новости Фото Возвращение тел павших защитников
2 207 9

Тела еще 1245 погибших Защитников вернули на завершающем этапе репатриационных мероприятий. Всего Украина получила 6057 тел, - Коордштаб. ФОТО

Сегодня, 16 июня 2025 года, состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1245 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Таким образом, Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

"Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела еще 1200 погибших, в том числе Защитников, вернули в Украину, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

репатриация
репатриация
репатриация
репатриация

Автор: 

потери (4560) Координационный штаб (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні. Скаже, що це перемога переговірників у Стамбулі.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:47 Ответить
Домовлялися 6000 на 6000. Які 78? Звідки інформація?
показать весь комментарий
16.06.2025 15:04 Ответить
Царство небесне кожному воїну хто віддав найдорожче за волю України та світу.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:47 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2025 14:00 Ответить
мкіс намалював рейтинг чма 65
показать весь комментарий
16.06.2025 14:05 Ответить
скільки російського лайна повертає Україна? Чому не пишуть?
показать весь комментарий
16.06.2025 14:16 Ответить
на Росію передано тіла 78 загиблих
показать весь комментарий
16.06.2025 15:49 Ответить
 
 