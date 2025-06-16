Тела еще 1245 погибших Защитников вернули на завершающем этапе репатриационных мероприятий. Всего Украина получила 6057 тел, - Коордштаб. ФОТО

Сегодня, 16 июня 2025 года, состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1245 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Таким образом, Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

"Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

