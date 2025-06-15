РУС
3 266 21

Тела еще 1200 погибших, в том числе Защитников, вернули в Украину, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июня 2025 года, состоялось продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

"Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

репатриация
репатриация
репатриация
репатриация

Коордштаб выражает благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

Автор: 

Топ комментарии
+13
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

.
15.06.2025 12:48 Ответить
+9
15.06.2025 12:54 Ответить
+8
Вічна памʼять Воінам Украіни , які віддали своє життя
за вільну Україну 😪😪😪

Смерть кацапським загарбникам і особисто прутіну 👹
15.06.2025 13:03 Ответить
Вся користь від червоного хреста...!
Живим у полоні - нічого!....
15.06.2025 12:47 Ответить
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

.
15.06.2025 12:48 Ответить
Серце кровю обливається за .... мівіну в бункері. За кривляння перед камерами у сенатах країн світу замість .... малюнка з автоматом на блок-посту у лютому - березні. Де вони були тоді ? Під якими юбками ховались від ракет ? Що так сьогодні намагаються лякати всіх, хто каже -ріже їм правду в очі. Мабуть від злості, що всі не такі боягузи як вони. Воювати з дітьми БЕЗПЕЧНІШЕ ніж з ворогом ! ? І більш дохідніше ! ?
15.06.2025 12:50 Ответить
15.06.2025 12:54 Ответить
Вічна памʼять Воінам Украіни , які віддали своє життя
за вільну Україну 😪😪😪

Смерть кацапським загарбникам і особисто прутіну 👹
15.06.2025 13:03 Ответить
Кацапи роблять пропаганду на передачі тіл. В мене виникає питання, скільки там дійсно українських захисників, а не кацапських бомжів, зеків та наркоманів ? Чи, приймаючи кожне тіло, є гарантія, що то українець?
15.06.2025 14:25 Ответить
Остання шана загиблому Воїну - його гідне поховання

навіть якщо одне із п'яти чи десяти переданих тіл виявиться українським це треба робити - ДНК розбереться

.
15.06.2025 14:47 Ответить
але тоді, де наша пропаганда. По друге, ДНК аналіз дуже дорогий, гарно будуть витрачатись гроші на рашистських бомжів - те що треба кацапам. Треба після всього робити свою пропаганду та кричати на весь світ, що з 1000 тіл, лише 100 українців. Бо зараз з кожної праски кацапи кричать, що українців - тисячі загиблих, а в кацапів - десять!
15.06.2025 15:19 Ответить
Кацапи зберігають у пробірках біоматеріали кожного із 6000 тіл. Уявляю, що буде якщо вони два-три рази доведуть, що Українці спекулюють заради своєї пропаганди. Та й звідки вони можуть знати особи безвісти зниклих, яких треба замінити на своїх бомжів?
15.06.2025 15:59 Ответить
вони не заміняють, вони просто згребають всіх підряд
15.06.2025 16:21 Ответить
Рашкобот, посилання, де це іменні? В бан свинособаку !
16.06.2025 11:36 Ответить
кацап, де посилання про поіменні списки ?
16.06.2025 13:31 Ответить
Кацап пишет, что в ответ мы передали им аж 27 тел. Т.е., они нам тысячи, а мы им 27. Есть ли инфа от нас, сколько Украина передала вот в эти последние обмены кацапских жмуров?
15.06.2025 16:01 Ответить
Это нам столько вернули.
15.06.2025 20:23 Ответить
 
 