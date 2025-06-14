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Новости Потери Украины
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Тела еще 1200 погибших, в том числе - военных, вернули в Украину, - Коордштаб. ФОТО

Сегодня, 14 июня 2025 года, в рамках договоренностей в Стамбуле, состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности - военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как отмечается, в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

"Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина вернула тела 1200 павших защитников. ФОТОрепортаж

репатриация
репатриация
репатриация

Автор: 

обмен (1441) Координационный штаб (31)


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Топ комментарии
+12
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14.06.2025 13:52 Ответить
+9
Вічна пам'ять воїнам захисникам правди, свободи та демократії 🙏
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14.06.2025 13:52 Ответить
+8
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

завдяки їм Україна досі існує
Честь !

.

.
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14.06.2025 13:53 Ответить
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Тіла , рештки тіл...
Це просто жах
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14.06.2025 13:47 Ответить
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14.06.2025 13:52 Ответить
Царство Небесне Героям!🙏🙏🙏🥀
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14.06.2025 16:14 Ответить
Вічна пам'ять воїнам захисникам правди, свободи та демократії 🙏
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14.06.2025 13:52 Ответить
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

завдяки їм Україна досі існує
Честь !

.

.
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14.06.2025 13:53 Ответить
Пнх кцп.
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14.06.2025 14:13 Ответить
Відлуння курської операції пподовжується
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14.06.2025 14:00 Ответить
В Україну, московити вторглися війною, ще з 2014 року! А у вас курськ, по команді?? Українці, життя своє поклали, за Свободу від московського убивці прутіна!
Не треба пересмикувати події та влаштовувати танці, з бубнами московськими, по команді СтарШого!!
Слава Україні!
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14.06.2025 14:08 Ответить
Як бачимо, із автсрійського окопу пишеш
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14.06.2025 14:36 Ответить
СтарШой, вам дав команду, гадити?
Узгодьте свої дії!
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14.06.2025 14:40 Ответить
😥😠
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14.06.2025 16:16 Ответить
Их там 6000 тысяч человек заявлено убитых, это только первая частьй
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14.06.2025 14:59 Ответить
друга, вже було 1212 - 11 червня 2025
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14.06.2025 18:22 Ответить
Світла пам'ять!
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14.06.2025 15:15 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Героям!
Простіть нас...
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14.06.2025 15:51 Ответить
Зеленский, де інформація що зробили орки з тілами захисників Маріуполя???
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14.06.2025 15:57 Ответить
Спалили в мобільних крематоріях, когось закопали. Чого ви через три роки так переполошились? Зєльоний наркоман в курській авантюрі вже більше поклав військових, ніж в Маріуполі. На жаль, оборона Маріуполя теж виявилась авантюрою. Пафос героїчної оборони відсунути на задній план висновки притомних військових експертів.
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14.06.2025 17:41 Ответить
У вас хоч все спокійно...
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14.06.2025 18:01 Ответить
 
 