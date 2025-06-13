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Новости Фото Репатриация тел павших военных
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Украина вернула тела 1200 погибших защитников. ФОТОрепортаж

13 июня 2025 года по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе.

По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле.

Отмечается, что тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В Коордштабе добавили, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ манипулирует темой репатриации тел павших защитников Украины в рамках договоренностей в Стамбуле, - Коордштаб

Тела 1200 погибших защитников вернули в Украину
Тела 1200 погибших защитников вернули в Украину
Тела 1200 погибших защитников вернули в Украину
Тела 1200 погибших защитников вернули в Украину

Автор: 

военнослужащие (6187) Координационный штаб (30)


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Печальная но важная процедура. Вечная память павшим в войне против кацапских тварей.
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13.06.2025 15:46 Ответить
Спочивайте з миром Воїни. Ви зробили дуже багато для України.
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13.06.2025 15:50 Ответить
Діточки наші рідні!!! Світла пам"ять та Царство Небесне ВАМ!!! Низький материнський уклін до землі ВАМ за наш ЗАХИСТ!!!
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13.06.2025 16:07 Ответить
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13.06.2025 16:24 Ответить
 
 