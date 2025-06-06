РФ манипулирует темой репатриации тел погибших защитников Украины в рамках договоренностей в Стамбуле, - Коордштаб

Украина опровергла заявления ряда российских СМИ о якобы начале возвращения тел погибших военных в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что заявления представителей РФ о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности.

"Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращение тел павших защитников. Любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессора являются лишь очередной манипуляцией относительно чувствительной и важной темы репатриации тел наших защитников", - отметили там.

Координационный штаб отмечает, что готов к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности к обмену "всех на всех".

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