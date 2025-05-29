Украине известно о 300 местах, где РФ удерживает украинских военнопленных и гражданских, - Коордштаб

Украине известно о не менее 300 местах, где страна-агрессор Россия удерживает украинских военнопленных и гражданских граждан.

Об этом во время презентации проекта Inferno рассказал представитель Координационного штаба Олег Гущин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эти места расположены как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины и даже в Беларуси.

Он отметил, что украинские пленные специально разбросаны по всей территории РФ - от европейской части до Дальнего Востока. Это традиционная политика РФ - недопустимость концентрации украинцев в одном месте, и поэтому пленные разбиты на мелкие группы, размещаются в разных местах несвободы.

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В отличие от России, Украина придерживается международных стандартов обращения с военнопленными, отметил представитель Коордштаба.

В настоящее время функционируют пять лагерей для содержания российских военнопленных, к которым обеспечен беспрепятственный доступ.

Олег Гущин отметил, что Россия фактически не допускает международные мониторинговые механизмы и представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к местам содержания украинских пленников. В случаях, когда МККК все же и предоставляется доступ, то он является несистематическим.

"Страна-агрессор также максимально блокирует переписку переписки украинских пленных с их родными. Сейчас переписка происходит только из отдельных мест содержания в РФ. Это затрудняет поддержание связи между пленными и их семьями", - резюмировал представитель Координационного штаба.

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