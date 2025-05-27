Россияне расстреляли 245 украинских воинов, которые сдались в плен. Еще 206 военных погибли в российском плену, - AP

Из более пяти тысяч украинских военнопленных, которых Россия репатриировала в Украину, по меньшей мере 206 погибли в плену (из них более полусотни - в результате взрыва в Еленовке). Еще 245 пленных были убиты российскими солдатами на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на официальные украинские данные.

Журналисты AP исследовали судьбу 59-летнего украинского солдата Сергея Григорьева, в российском свидетельстве о его смерти причиной назван инсульт.

"Но украинское вскрытие и бывший военнопленный, которого удерживали вместе с ним, рассказывают другую историю о том, как он умер - историю насилия и медицинской халатности", - говорится в материале.

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Вместе с Григорьевым в Каменск-Шахтинской колонии в Ростовской области РФ содержался 48-летний военнопленный Алексей Гончаров, который смог выжить.

"Всех били - без исключений. Кого-то больше, кого-то меньше, но мы все это испытали. Ближе к концу я еле мог ходить", - сказал Гончаров, добавив, что просьбы о медицинской помощи игнорировались.

В отчете ООН за 2024 год отмечается, что 95% освобожденных украинских военнопленных подверглись "систематическим" пыткам. Заключенные описывали избиения, удары электрическим током, удушье, сексуальное насилие, длительные стрессовые позы, имитацию казней и лишение сна.

В отчете также отмечается, что некоторые российские военнопленные подверглись жестокому обращению со стороны украинских военных во время первого захвата. Но издевательства прекратились, как только российских военнопленных перевели в официальные украинские центры содержания под стражей, говорится в отчете.

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Ранее в этом году Amnesty International задокументировала распространенные пытки украинских военнопленных в России. В отчете особенно критиковали сокрытие со стороны РФ места пребывания и состояния военнопленных, отмечая, что Россия отказывается предоставлять правозащитным группам или медицинским работникам доступ к своим тюрьмам, оставляя семьи в неведении в течение месяцев или лет относительно их близких.