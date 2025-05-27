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Новости Условия содержания военнопленных
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Россияне расстреляли 245 украинских воинов, которые сдались в плен. Еще 206 военных погибли в российском плену, - AP

Как обращаются с украинскими военнопленными в РФ

Из более пяти тысяч украинских военнопленных, которых Россия репатриировала в Украину, по меньшей мере 206 погибли в плену (из них более полусотни - в результате взрыва в Еленовке). Еще 245 пленных были убиты российскими солдатами на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на официальные украинские данные.

Журналисты AP исследовали судьбу 59-летнего украинского солдата Сергея Григорьева, в российском свидетельстве о его смерти причиной назван инсульт.

"Но украинское вскрытие и бывший военнопленный, которого удерживали вместе с ним, рассказывают другую историю о том, как он умер - историю насилия и медицинской халатности", - говорится в материале.

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Вместе с Григорьевым в Каменск-Шахтинской колонии в Ростовской области РФ содержался 48-летний военнопленный Алексей Гончаров, который смог выжить.

"Всех били - без исключений. Кого-то больше, кого-то меньше, но мы все это испытали. Ближе к концу я еле мог ходить", - сказал Гончаров, добавив, что просьбы о медицинской помощи игнорировались.

В отчете ООН за 2024 год отмечается, что 95% освобожденных украинских военнопленных подверглись "систематическим" пыткам. Заключенные описывали избиения, удары электрическим током, удушье, сексуальное насилие, длительные стрессовые позы, имитацию казней и лишение сна.

В отчете также отмечается, что некоторые российские военнопленные подверглись жестокому обращению со стороны украинских военных во время первого захвата. Но издевательства прекратились, как только российских военнопленных перевели в официальные украинские центры содержания под стражей, говорится в отчете.

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Ранее в этом году Amnesty International задокументировала распространенные пытки украинских военнопленных в России. В отчете особенно критиковали сокрытие со стороны РФ места пребывания и состояния военнопленных, отмечая, что Россия отказывается предоставлять правозащитным группам или медицинским работникам доступ к своим тюрьмам, оставляя семьи в неведении в течение месяцев или лет относительно их близких.

Автор: 

военнопленные (1109) пытки (841) смерть (9245)


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Топ комментарии
+9
Це їхні традиції. Почитайте якось скільки із армії Паулюса що здались вижили. Рузкіе це не люди а канібали, вони жити не можуть без бруду, катувань, звалтувань і убивств
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27.05.2025 11:53
+6
Простая математика - расстреляйте 451 российского нациста, находящегося в нашем плену.
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27.05.2025 11:59
+4
І це далека інфа від дійсності.
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27.05.2025 12:11
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Це їхні традиції. Почитайте якось скільки із армії Паулюса що здались вижили. Рузкіе це не люди а канібали, вони жити не можуть без бруду, катувань, звалтувань і убивств
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27.05.2025 11:53 Ответить
російські військовополонені зазнали жорстокого поводження з боку українських військових під час першого захоплення
Ось це русня і понесе по світу.
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27.05.2025 11:55 Ответить
Контрпропаганду никто не запрещает.
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27.05.2025 12:00 Ответить
Тобто:
« 206 загинули в полоні (з них понад пів сотні - внаслідок вибуху в Оленівці). Ще 245 полонених були вбиті російськими солдатами на полі бою. Джерело: https://censor.net/ua/n3554558»

це пропаганда ?
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27.05.2025 12:41 Ответить
Це - прочитав текст , але не зрозумів.
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27.05.2025 13:02 Ответить
Пропаганда це з боку россіі, агресора.
Це брехливе виправдання нападу і вбивств українців.
Інформація з боку України, жертви агрессіі, це подання ФАКТІВ щодо звірячих дій агрессора.
(Але оппівські кацапоферштеєри, намагаються довести, що пропаганда це те, що стосується і агресора і того хто відбиває агресію)
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27.05.2025 13:52 Ответить
Weritati - пропаганда може бути з будь якого боку.
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27.05.2025 14:38 Ответить
Простая математика - расстреляйте 451 российского нациста, находящегося в нашем плену.
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27.05.2025 11:59 Ответить
А скільки розстеляла Україна, чому немає знищених кацапів в полоні?
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27.05.2025 12:06 Ответить
Це з цими виродками нам пропонують справедливий мир? Справедливий мир може бути коли Сосія перетвориться на кладовище
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27.05.2025 12:11 Ответить
І це далека інфа від дійсності.
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27.05.2025 12:11 Ответить
Думаю там набагато більше, нажаль.
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27.05.2025 12:20 Ответить
І що в результаті - щось зміниться ?
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27.05.2025 12:42 Ответить
 
 