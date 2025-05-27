УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9482 відвідувача онлайн
Новини Умови утримання військовополонених
2 321 14

Росіяни розстріляли 245 українських воїнів, які здалися у полон. Ще 206 військових загинули у російському полоні, - AP

Як поводяться з українськими військвополоненими в РФ

З понад п’яти тисяч українських військовополонених, яких Росія репатріювала в Україну, щонайменше 206 загинули в полоні (з них понад пів сотні – внаслідок вибуху в Оленівці). Ще 245 полонених були вбиті російськими солдатами на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенція AP з посиланням офіційні українські дані.

Журналісти AP дослідили долю 59-річного українського солдата Сергія Григор’єва, в російському свідоцтві про його смерть причиною названий інсульт.

"Але український розтин та колишній військовополонений, якого утримували разом з ним, розповідають іншу історію про те, як він помер – історію насильства та медичної недбалості", – йдеться в матеріалі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ідентифіковано чотирьох російських катів українських полонених у Курському СІЗО, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Разом із Григор’євим у Кам’янськ-Шахтинській колонії в Ростовській області РФ утримувався 48-річний військовополонений Олексій Гончаров, який зміг вижити.

"Усіх били – без винятків. Когось більше, когось менше, але ми всі цього зазнали. Ближче до кінця я ледве міг ходити", – сказав Гончаров, додавши, що прохання про медичну допомогу ігнорувалися.

У звіті ООН за 2024 рік зазначається, що 95% звільнених українських військовополонених зазнали "систематичних" катувань. В’язні описували побиття, удари електричним струмом, задуху, сексуальне насильство, тривалі стресові пози, імітацію страт та позбавлення сну.

У звіті також зазначається, що деякі російські військовополонені зазнали жорстокого поводження з боку українських військових під час першого захоплення. Але знущання припинилися, як тільки російських військовополонених перевели до офіційних українських центрів тримання під вартою, йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони та Генштаб розробили довідник для звільнених із полону воїнів

Раніше цього року Amnesty International задокументувала поширені тортури українських військовополонених у Росії. У звіті особливо критикували приховування з боку РФ місця перебування та стану військовополонених, зазначаючи, що Росія відмовляється надавати правозахисним групам або медичним працівникам доступ до своїх в’язниць, залишаючи родини в невіданні протягом місяців або років щодо їхніх близьких.

Автор: 

військовополонені (978) катування (606) смерть (6772)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Це їхні традиції. Почитайте якось скільки із армії Паулюса що здались вижили. Рузкіе це не люди а канібали, вони жити не можуть без бруду, катувань, звалтувань і убивств
показати весь коментар
27.05.2025 11:53
+6
Простая математика - расстреляйте 451 российского нациста, находящегося в нашем плену.
показати весь коментар
27.05.2025 11:59
+4
І це далека інфа від дійсності.
показати весь коментар
27.05.2025 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це їхні традиції. Почитайте якось скільки із армії Паулюса що здались вижили. Рузкіе це не люди а канібали, вони жити не можуть без бруду, катувань, звалтувань і убивств
показати весь коментар
27.05.2025 11:53 Відповісти
російські військовополонені зазнали жорстокого поводження з боку українських військових під час першого захоплення
Ось це русня і понесе по світу.
показати весь коментар
27.05.2025 11:55 Відповісти
Контрпропаганду никто не запрещает.
показати весь коментар
27.05.2025 12:00 Відповісти
Тобто:
« 206 загинули в полоні (з них понад пів сотні - внаслідок вибуху в Оленівці). Ще 245 полонених були вбиті російськими солдатами на полі бою. Джерело: https://censor.net/ua/n3554558»

це пропаганда ?
показати весь коментар
27.05.2025 12:41 Відповісти
Це - прочитав текст , але не зрозумів.
показати весь коментар
27.05.2025 13:02 Відповісти
Пропаганда це з боку россіі, агресора.
Це брехливе виправдання нападу і вбивств українців.
Інформація з боку України, жертви агрессіі, це подання ФАКТІВ щодо звірячих дій агрессора.
(Але оппівські кацапоферштеєри, намагаються довести, що пропаганда це те, що стосується і агресора і того хто відбиває агресію)
показати весь коментар
27.05.2025 13:52 Відповісти
Weritati - пропаганда може бути з будь якого боку.
показати весь коментар
27.05.2025 14:38 Відповісти
1. Хто здійснив збройну агресію 24.02.2022?
- Україна проти россіі?
- россія проти України?

2. Хто виправдовує агресивні дії спрямовані на знищення однієї з країн?
- Україна?
- россія?
показати весь коментар
27.05.2025 15:11 Відповісти
Простая математика - расстреляйте 451 российского нациста, находящегося в нашем плену.
показати весь коментар
27.05.2025 11:59 Відповісти
А скільки розстеляла Україна, чому немає знищених кацапів в полоні?
показати весь коментар
27.05.2025 12:06 Відповісти
Це з цими виродками нам пропонують справедливий мир? Справедливий мир може бути коли Сосія перетвориться на кладовище
показати весь коментар
27.05.2025 12:11 Відповісти
І це далека інфа від дійсності.
показати весь коментар
27.05.2025 12:11 Відповісти
Думаю там набагато більше, нажаль.
показати весь коментар
27.05.2025 12:20 Відповісти
І що в результаті - щось зміниться ?
показати весь коментар
27.05.2025 12:42 Відповісти
 
 