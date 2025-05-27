Росіяни розстріляли 245 українських воїнів, які здалися у полон. Ще 206 військових загинули у російському полоні, - AP

З понад п’яти тисяч українських військовополонених, яких Росія репатріювала в Україну, щонайменше 206 загинули в полоні (з них понад пів сотні – внаслідок вибуху в Оленівці). Ще 245 полонених були вбиті російськими солдатами на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенція AP з посиланням офіційні українські дані.

Журналісти AP дослідили долю 59-річного українського солдата Сергія Григор’єва, в російському свідоцтві про його смерть причиною названий інсульт.

"Але український розтин та колишній військовополонений, якого утримували разом з ним, розповідають іншу історію про те, як він помер – історію насильства та медичної недбалості", – йдеться в матеріалі.

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Разом із Григор’євим у Кам’янськ-Шахтинській колонії в Ростовській області РФ утримувався 48-річний військовополонений Олексій Гончаров, який зміг вижити.

"Усіх били – без винятків. Когось більше, когось менше, але ми всі цього зазнали. Ближче до кінця я ледве міг ходити", – сказав Гончаров, додавши, що прохання про медичну допомогу ігнорувалися.

У звіті ООН за 2024 рік зазначається, що 95% звільнених українських військовополонених зазнали "систематичних" катувань. В’язні описували побиття, удари електричним струмом, задуху, сексуальне насильство, тривалі стресові пози, імітацію страт та позбавлення сну.

У звіті також зазначається, що деякі російські військовополонені зазнали жорстокого поводження з боку українських військових під час першого захоплення. Але знущання припинилися, як тільки російських військовополонених перевели до офіційних українських центрів тримання під вартою, йдеться у звіті.

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Раніше цього року Amnesty International задокументувала поширені тортури українських військовополонених у Росії. У звіті особливо критикували приховування з боку РФ місця перебування та стану військовополонених, зазначаючи, що Росія відмовляється надавати правозахисним групам або медичним працівникам доступ до своїх в’язниць, залишаючи родини в невіданні протягом місяців або років щодо їхніх близьких.