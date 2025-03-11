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Новини Фото Катування полонених у в’язницях РФ
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Ідентифіковано чотирьох російських катів українських полонених у Курському СІЗО, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти ідентифікували чотирьох російських працівників Курського СІЗО №1, які катували українських військовополонених. 

Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

"Курське СІЗО №1 одне з найжорстокіших місць утримання для українських бранців з фактами: мордування голодом, побиттями, випадками смертей. Журналісти "Слідства.Інфо" поспілкувалися з двома колишніми полоненими: строковиком Марʼяном Ватралом та контрактником Владиславом Задоріним, вони впізнали своїх катів. Також українські військові розповіли, що російські тюремники так і бажали потрапити на поверх з полоненими, бо отримували додаткові виплати", - зазначають журналісти.

Морський піхотинець Владислав Задорін потрапив у полон на острові Зміїний. Його рік тримали в Курському СІЗО №1. Він пригадав імена та прізвища чотирьох російських тюремників, які знущались там над ним, і поділився інформацією з журналістами.

Цих же тюремників також упізнав строковик Марʼян Ватрал, який 28 місяців провів у застінках Курського СІЗО.

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"Баранов, Виноградов, Ложкін, Баглай — нечисть, яку потрібно, як пухлину, вирізати, садити та знищувати. Те, що вони з нами там робили під час перевірок… Відбивали нирки й хлопці кров’ю ригали, і в туалет ходили з кров’ю..." - розповів Владислав Задорін.

Встановлено російських катів полонених українців

Віталій Віноградов (Наглядач), зі слів колишніх бранців, був одним зі старших. Він контролював полонених, давав указівки бити їх та морити голодом, забороняв їм сидіти упродовж дня тощо. Віноградов брав участь у побиттях.

Віталій Віноградов

Олексій Баранов (Ложечник). Відбирав їжу в полонених, бив їх ложками по голові. Вранці та ввечері Баранов ходив з перевірками. Він довгою залізною ложкою об голови полонених набивав від 50 до 100 разів.

Владислав Задорін розповів, що Баранов сам хотів працювати на поверсі з полоненими, тому що тюремникам доплачували за це гроші.

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Олексій Баранов

"Казав, ще 10 років роботи й закриє іпотеку", - згадує Владислав.

Дмитро Ложкін (Собака) спускав на українських бранців собак і сам вдавав гавкання. Він змушував полонених тікати від собак, щоб уникнути укусів, але цього майже нікому не вдавалось, кажуть свідки.

Дмитро Ложкін

Олександр Баглай (Кум) очолює Курське СІЗО №1. Він створював "позитивне враження про утримання бранців" для прокурорів, які приїздили з перевірками. Однак якщо хтось скаржився на умови — їх били, забороняли виходити на прогулянки. За вказівкою Баглая полонених катували.

Олександр Баглай

"Слідство.Інфо" також переповіло свідчення обох колишніх полонених про інші знущання в Курському СІЗО.

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Автор: 

армія рф (17196) катування (597) Слідство.Інфо (41) війна в Україні (3518)


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Топ коментарі
+8
Мразота !!!
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11.03.2025 18:19
+7
треба в Україні зробити свій Мосад. знаходити цю мерзоту, вбивати їх і ********* цих сімей. все фільмувати, а потім показувати на всіх майданчиках цю кару. тільки так.
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11.03.2025 18:30
+6
Вишкребки кацапські, горіти всім у пеклі до 7-го покоління! 🤬
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11.03.2025 18:30
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Мразота !!!
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11.03.2025 18:19 Відповісти
Вишкребки кацапські, горіти всім у пеклі до 7-го покоління! 🤬
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11.03.2025 18:30 Відповісти
Пекло то небесний суд,а має ще бути земний руками українського Моссаду.
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11.03.2025 18:43 Відповісти
треба в Україні зробити свій Мосад. знаходити цю мерзоту, вбивати їх і ********* цих сімей. все фільмувати, а потім показувати на всіх майданчиках цю кару. тільки так.
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11.03.2025 18:30 Відповісти
В Україні вже був власний МОССАД одного з його засновників зараз "судять" (Червінський)
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11.03.2025 20:10 Відповісти
Сподіваюсь, самокати для русских фашистів вже готові.
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11.03.2025 18:41 Відповісти
Вырезать вместе с семьёй, тварей!
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11.03.2025 18:51 Відповісти
Сирійці та Українці, показали, що треба робити з катами свого НАРОДУ!
Самокатами, не закінчиться ця справа! Це, вирок для катів, Українських людей, ПОЖИТТЄВИЙ !!
Терміну давності, не існує!
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11.03.2025 19:02 Відповісти
Не треба судів, кінчати їх натурально.
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11.03.2025 19:03 Відповісти
Сподіваємося що у них на лобі написано "покійник"
Я раніше завжди зневажливо ставився до цього біосміття, але зараз...
Смерть повинна бути повільною та дуже болісною. І у мережу викласти - хай їхні поплічники сруться перед смертю...
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11.03.2025 19:12 Відповісти
добре що морди не забрюлені. легше буде їх в тих болотах відшукати
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11.03.2025 20:09 Відповісти
В міжнародний розшук оголошуйте цих кацапчиків...
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11.03.2025 20:46 Відповісти
 
 