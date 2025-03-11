Ідентифіковано чотирьох російських катів українських полонених у Курському СІЗО, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Журналісти ідентифікували чотирьох російських працівників Курського СІЗО №1, які катували українських військовополонених.

Про це йдеться у матеріалі "Слідства.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

"Курське СІЗО №1 одне з найжорстокіших місць утримання для українських бранців з фактами: мордування голодом, побиттями, випадками смертей. Журналісти "Слідства.Інфо" поспілкувалися з двома колишніми полоненими: строковиком Марʼяном Ватралом та контрактником Владиславом Задоріним, вони впізнали своїх катів. Також українські військові розповіли, що російські тюремники так і бажали потрапити на поверх з полоненими, бо отримували додаткові виплати", - зазначають журналісти.

Морський піхотинець Владислав Задорін потрапив у полон на острові Зміїний. Його рік тримали в Курському СІЗО №1. Він пригадав імена та прізвища чотирьох російських тюремників, які знущались там над ним, і поділився інформацією з журналістами.

Цих же тюремників також упізнав строковик Марʼян Ватрал, який 28 місяців провів у застінках Курського СІЗО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Катували цивільного під час окупації Ізюму: ідентифіковано трьох окупантів. ФОТОрепортаж

"Баранов, Виноградов, Ложкін, Баглай — нечисть, яку потрібно, як пухлину, вирізати, садити та знищувати. Те, що вони з нами там робили під час перевірок… Відбивали нирки й хлопці кров’ю ригали, і в туалет ходили з кров’ю..." - розповів Владислав Задорін.

Встановлено російських катів полонених українців

Віталій Віноградов (Наглядач), зі слів колишніх бранців, був одним зі старших. Він контролював полонених, давав указівки бити їх та морити голодом, забороняв їм сидіти упродовж дня тощо. Віноградов брав участь у побиттях.

Олексій Баранов (Ложечник). Відбирав їжу в полонених, бив їх ложками по голові. Вранці та ввечері Баранов ходив з перевірками. Він довгою залізною ложкою об голови полонених набивав від 50 до 100 разів.

Владислав Задорін розповів, що Баранов сам хотів працювати на поверсі з полоненими, тому що тюремникам доплачували за це гроші.

Читайте також: Ознаки тортур мають 80% репатрійованих тіл із російських тюрем, - МВС

"Казав, ще 10 років роботи й закриє іпотеку", - згадує Владислав.

Дмитро Ложкін (Собака) спускав на українських бранців собак і сам вдавав гавкання. Він змушував полонених тікати від собак, щоб уникнути укусів, але цього майже нікому не вдавалось, кажуть свідки.

Олександр Баглай (Кум) очолює Курське СІЗО №1. Він створював "позитивне враження про утримання бранців" для прокурорів, які приїздили з перевірками. Однак якщо хтось скаржився на умови — їх били, забороняли виходити на прогулянки. За вказівкою Баглая полонених катували.

"Слідство.Інфо" також переповіло свідчення обох колишніх полонених про інші знущання в Курському СІЗО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналістку Вікторію Рощину жорстоко катували у російському полоні, - розслідування ЗМІ. ВIДЕО