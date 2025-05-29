Україні відомо про 300 місць, де РФ утримує українських військовополонених та цивільних, - Коордштаб

Україні відомо про щонайменше 300 місць, де країна-агресорка Росія утримує українських військовополонених та цивільних громадян.

Про це під час презентації проєкту Inferno розповів представник Координаційного штабу Олег Гущин, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ці місця розташовані як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України й навіть у Білорусі.

Він зазначив, що українські полонені спеціально розкидані по всій території РФ –– від європейської частини до Далекого Сходу. Це традиційна політика РФ –– недопустимість концентрації українців в одному місці, і тому полонені розбиті на дрібні групи, розміщуються в різних місцях несвободи.

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На відміну від Росії, Україна дотримується міжнародних стандартів поводження з військовополоненими, зауважив представник Коордштабу.

На цей час функціонують п’ять таборів для утримання російських військовополонених, до яких забезпечено безперешкодний доступ.

Олег Гущин наголосив, що Росія, натомість, фактично не допускає міжнародні моніторингові механізми та представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до місць утримання українських бранців. У випадках, коли МКЧХ все ж і надається доступ, то він є несистематичним.

"Країна-агресорка також максимально блокує листування українських полонених з їхніми рідними. Зараз листування відбувається лише з окремих місць утримання у РФ. Це ускладнює підтримку зв’язку між полоненими та їхніми сім’ями", - резюмував представник Координаційного штабу.

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