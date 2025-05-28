Встановлено 186 місць утримання українських полонених в Росії, куди не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій, - Координаційний штаб

Російські спецслужби створили фейкові організації, які імітують здійснення гуманітарних місій в місцях утримання українських полонених. Через це не допускають міжнародні правозахисні організації до українських бранців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

На сьогодні є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного хреста та інших моніторингових місій.

Такі фейкові структури активно використовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні.

"Саме тому, родинам полонених слід звертатися виключно до українських державних органів і в жодному випадку не йняти віри до кишенькових структур російських спецслужб. Незалежно від їхньої назви та декларованих задач. Будь-яка інформація передана ворогу обов’язково буде використана проти України та її громадян. Координаційний штаб з питань поводження з полоненими – єдиний орган, що вповноважений вести переговори та займатися організацією повернення українських бранців", - зазначили у Координаційному штабі.

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