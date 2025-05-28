Установлено 186 мест содержания украинских пленных в России, куда не допускают представителей Красного Креста и других мониторинговых миссий, - Координационный штаб

Российские спецслужбы создали фейковые организации, которые имитируют осуществление гуманитарных миссий в местах содержания украинских пленных. Из-за этого не допускают международные правозащитные организации к украинским пленникам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

На сегодня есть информация о 186 местах содержания украинских пленных, куда россияне не допускают представителей Красного креста и других мониторинговых миссий.

Такие фейковые структуры активно используют для вражеской пропаганды и сбора конфиденциальной информации от родственников и близких украинцев, которые находятся в плену.

"Именно поэтому, семьям пленных следует обращаться исключительно к украинским государственным органам и ни в коем случае не верить карманным структурам российских спецслужб. Независимо от их названия и декларируемых задач. Любая информация передана врагу обязательно будет использована против Украины и ее граждан. Координационный штаб по вопросам обращения с пленными - единственный орган, уполномоченный вести переговоры и заниматься организацией возвращения украинских пленников", - отметили в Координационном штабе.

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