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Новости Условия содержания военнопленных
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Установлено 186 мест содержания украинских пленных в России, куда не допускают представителей Красного Креста и других мониторинговых миссий, - Координационный штаб

Установлены места в России, где удерживают украинских пленных

Российские спецслужбы создали фейковые организации, которые имитируют осуществление гуманитарных миссий в местах содержания украинских пленных. Из-за этого не допускают международные правозащитные организации к украинским пленникам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

На сегодня есть информация о 186 местах содержания украинских пленных, куда россияне не допускают представителей Красного креста и других мониторинговых миссий.

Такие фейковые структуры активно используют для вражеской пропаганды и сбора конфиденциальной информации от родственников и близких украинцев, которые находятся в плену.

"Именно поэтому, семьям пленных следует обращаться исключительно к украинским государственным органам и ни в коем случае не верить карманным структурам российских спецслужб. Независимо от их названия и декларируемых задач. Любая информация передана врагу обязательно будет использована против Украины и ее граждан. Координационный штаб по вопросам обращения с пленными - единственный орган, уполномоченный вести переговоры и заниматься организацией возвращения украинских пленников", - отметили в Координационном штабе.

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Автор: 

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Маленькій Вова Зельонский любив дивитись кіно про війну та німців. Тому і влаштував Україні свою катастрофу 1941 року. "Не паддаваться на правакаціі проклятих англосаксов! войни не будет! все на шашликі!"
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28.05.2025 15:08 Ответить
 
 