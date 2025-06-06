РФ маніпулює темою репатріації тіл полеглих захисників України у межах домовленостей у Стамбулі, - Коордштаб

Україна спростувала заяви низки російських ЗМІ про нібито початок повернення тіл загиблих військових відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що заяви представників РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.

"Триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників. Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших Захисників", - наголосили там.

Координаційний штаб наголошує, що готовий до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх".

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