РФ маніпулює темою репатріації тіл полеглих захисників України у межах домовленостей у Стамбулі, - Коордштаб
Україна спростувала заяви низки російських ЗМІ про нібито початок повернення тіл загиблих військових відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що заяви представників РФ про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.
"Триває підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників. Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших Захисників", - наголосили там.
Координаційний штаб наголошує, що готовий до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх".
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і відкрию страшну тайну - і далі будуть манюпулювати.