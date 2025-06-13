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Новини Фото Репатріація тіл полеглих військових Повернення тіл полеглих захисників
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Україна повернула тіла 1200 полеглих захисників. ФОТОрепортаж

13 червня 2025 року за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих захисників. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі.

За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.

Зазначається, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Коордштабі додали, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ маніпулює темою репатріації тіл полеглих захисників України у межах домовленостей у Стамбулі, - Коордштаб

Тіла 1200 полеглих захисників повернули в Україну
Тіла 1200 полеглих захисників повернули в Україну
Тіла 1200 полеглих захисників повернули в Україну
Тіла 1200 полеглих захисників повернули в Україну

Автор: 

військовослужбовці (4813) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (30)


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Печальная но важная процедура. Вечная память павшим в войне против кацапских тварей.
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13.06.2025 15:46 Відповісти
Спочивайте з миром Воїни. Ви зробили дуже багато для України.
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13.06.2025 15:50 Відповісти
Діточки наші рідні!!! Світла пам"ять та Царство Небесне ВАМ!!! Низький материнський уклін до землі ВАМ за наш ЗАХИСТ!!!
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13.06.2025 16:07 Відповісти
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13.06.2025 16:24 Відповісти
 
 