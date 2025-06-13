Україна повернула тіла 1200 полеглих захисників. ФОТОрепортаж
13 червня 2025 року за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1200 загиблих захисників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі.
За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.
Зазначається, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
У Коордштабі додали, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
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