Тіла ще 1200 загиблих, зокрема військових, повернули в Україну, - Коордштаб. ФОТО

Сьогодні, 14 червня 2025 року, в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

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