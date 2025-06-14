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Новини Втрати України Повернення тіл полеглих захисників
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Тіла ще 1200 загиблих, зокрема військових, повернули в Україну, - Коордштаб. ФОТО

Сьогодні, 14 червня 2025 року, в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала  ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна повернула тіла 1200 полеглих захисників. ФОТОрепортаж

репатріація
репатріація
репатріація

Автор: 

обмін (1223) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (33)


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Топ коментарі
+12
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14.06.2025 13:52 Відповісти
+9
Вічна пам'ять воїнам захисникам правди, свободи та демократії 🙏
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14.06.2025 13:52 Відповісти
+8
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

завдяки їм Україна досі існує
Честь !

.

.
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14.06.2025 13:53 Відповісти
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Тіла , рештки тіл...
Це просто жах
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14.06.2025 13:47 Відповісти
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14.06.2025 13:52 Відповісти
Царство Небесне Героям!🙏🙏🙏🥀
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14.06.2025 16:14 Відповісти
Вічна пам'ять воїнам захисникам правди, свободи та демократії 🙏
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14.06.2025 13:52 Відповісти
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

завдяки їм Україна досі існує
Честь !

.

.
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14.06.2025 13:53 Відповісти
Пнх кцп.
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14.06.2025 14:13 Відповісти
Відлуння курської операції пподовжується
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14.06.2025 14:00 Відповісти
В Україну, московити вторглися війною, ще з 2014 року! А у вас курськ, по команді?? Українці, життя своє поклали, за Свободу від московського убивці прутіна!
Не треба пересмикувати події та влаштовувати танці, з бубнами московськими, по команді СтарШого!!
Слава Україні!
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14.06.2025 14:08 Відповісти
Як бачимо, із автсрійського окопу пишеш
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14.06.2025 14:36 Відповісти
СтарШой, вам дав команду, гадити?
Узгодьте свої дії!
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14.06.2025 14:40 Відповісти
😥😠
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14.06.2025 16:16 Відповісти
Их там 6000 тысяч человек заявлено убитых, это только первая частьй
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14.06.2025 14:59 Відповісти
Світла пам'ять!
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14.06.2025 15:15 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава Героям!
Простіть нас...
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14.06.2025 15:51 Відповісти
Зеленский, де інформація що зробили орки з тілами захисників Маріуполя???
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14.06.2025 15:57 Відповісти
Спалили в мобільних крематоріях, когось закопали. Чого ви через три роки так переполошились? Зєльоний наркоман в курській авантюрі вже більше поклав військових, ніж в Маріуполі. На жаль, оборона Маріуполя теж виявилась авантюрою. Пафос героїчної оборони відсунути на задній план висновки притомних військових експертів.
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14.06.2025 17:41 Відповісти
 
 