Тіла ще 1200 загиблих, зокрема Захисників, повернули в Україну, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 червня 2025 року, відбулося продовження репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

Коордштаб висловлює вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

.
15.06.2025 12:48
15.06.2025 12:54
Вічна памʼять Воінам Украіни , які віддали своє життя
за вільну Україну 😪😪😪

Смерть кацапським загарбникам і особисто прутіну 👹
15.06.2025 13:03
Вся користь від червоного хреста...!
Живим у полоні - нічого!....
15.06.2025 12:47
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

.
15.06.2025 12:48
Серце кровю обливається за .... мівіну в бункері. За кривляння перед камерами у сенатах країн світу замість .... малюнка з автоматом на блок-посту у лютому - березні. Де вони були тоді ? Під якими юбками ховались від ракет ? Що так сьогодні намагаються лякати всіх, хто каже -ріже їм правду в очі. Мабуть від злості, що всі не такі боягузи як вони. Воювати з дітьми БЕЗПЕЧНІШЕ ніж з ворогом ! ? І більш дохідніше ! ?
15.06.2025 12:50
15.06.2025 12:54
Вічна памʼять Воінам Украіни , які віддали своє життя
за вільну Україну 😪😪😪

Смерть кацапським загарбникам і особисто прутіну 👹
15.06.2025 13:03
Кацапи роблять пропаганду на передачі тіл. В мене виникає питання, скільки там дійсно українських захисників, а не кацапських бомжів, зеків та наркоманів ? Чи, приймаючи кожне тіло, є гарантія, що то українець?
15.06.2025 14:25
Остання шана загиблому Воїну - його гідне поховання

навіть якщо одне із п'яти чи десяти переданих тіл виявиться українським це треба робити - ДНК розбереться

.
15.06.2025 14:47
але тоді, де наша пропаганда. По друге, ДНК аналіз дуже дорогий, гарно будуть витрачатись гроші на рашистських бомжів - те що треба кацапам. Треба після всього робити свою пропаганду та кричати на весь світ, що з 1000 тіл, лише 100 українців. Бо зараз з кожної праски кацапи кричать, що українців - тисячі загиблих, а в кацапів - десять!
15.06.2025 15:19
Кацапи зберігають у пробірках біоматеріали кожного із 6000 тіл. Уявляю, що буде якщо вони два-три рази доведуть, що Українці спекулюють заради своєї пропаганди. Та й звідки вони можуть знати особи безвісти зниклих, яких треба замінити на своїх бомжів?
15.06.2025 15:59
вони не заміняють, вони просто згребають всіх підряд
15.06.2025 16:21
Рашкобот, посилання, де це іменні? В бан свинособаку !
16.06.2025 11:36
кацап, де посилання про поіменні списки ?
16.06.2025 13:31
Кацап пишет, что в ответ мы передали им аж 27 тел. Т.е., они нам тысячи, а мы им 27. Есть ли инфа от нас, сколько Украина передала вот в эти последние обмены кацапских жмуров?
15.06.2025 16:01
Это нам столько вернули.
15.06.2025 20:23
 
 