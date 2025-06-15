Тіла ще 1200 загиблих, зокрема Захисників, повернули в Україну, - Коордштаб. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 15 червня 2025 року, відбулося продовження репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Як зазначається, найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.
Коордштаб висловлює вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Живим у полоні - нічого!....
Героям Слава !
.
за вільну Україну 😪😪😪
Смерть кацапським загарбникам і особисто прутіну 👹
навіть якщо одне із п'яти чи десяти переданих тіл виявиться українським це треба робити - ДНК розбереться
.