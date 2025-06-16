УКР
Тіла ще 1245 загиблих Захисників повернули на завершальному етапі репатріаційних заходів. Загалом Україна отримала 6057 тіл, - Коордштаб. ФОТО

Сьогодні, 16 червня 2025 року, відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Таким чином, Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

"Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

втрати (4575) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (52)
Ні. Скаже, що це перемога переговірників у Стамбулі.
16.06.2025 13:47 Відповісти
Домовлялися 6000 на 6000. Які 78? Звідки інформація?
16.06.2025 15:04 Відповісти
Царство небесне кожному воїну хто віддав найдорожче за волю України та світу.
16.06.2025 13:47 Відповісти
16.06.2025 14:00 Відповісти
мкіс намалював рейтинг чма 65
16.06.2025 14:05 Відповісти
скільки російського лайна повертає Україна? Чому не пишуть?
16.06.2025 14:16 Відповісти
на Росію передано тіла 78 загиблих
16.06.2025 15:49 Відповісти
 
 