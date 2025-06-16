РУС
Во время последних репатриаций РФ передала тела своих военных вместе с погибшими украинцами, - МВД

МВД: Россия передала умышленно тела своих военных во время репатриации

Россия во время последних репатриаций намеренно передала тела российских оккупантов вместе с телами павших украинцев.

Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, после каждой репатриации начинается вскрытие, тщательный осмотр следователем, ДНК-экспертизы, проверка каждой детали - "сложный и длительный процесс".

"А Россия еще и намеренно усложняет нам процесс идентификации. Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел - в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За эту неделю россияне вернули 4812 тел погибших украинцев, - Умеров

Кроме того, во время последних репатриаций Украине передали тела российских военных, смешанные с телами украинцев.

"К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем", - рассказал Клименко.

Он добавил, что украинские эксперты работают на грани возможного.

Украина пытается максимально ускорить процесс идентификации тел, однако с каждой крупной репатриацией делать это становится сложнее, и, "возможно, именно это является целью России", заявил глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела еще 1245 погибших Защитников вернули на завершающем этапе репатриационных мероприятий. Всего Украина получила 6057 тел, - Коордштаб. ФОТО

Напомним, 16 июня 2025 года состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле.

Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.

Ну це МРАЗОТА КАЦАПСЯЧА !
16.06.2025 16:01 Ответить
+8
а хто тих бурятів рахує
16.06.2025 16:03 Ответить
+8
Може уряду України доцільно для ідентифікації переданих рашистами тіл загиблих звернутися по допомогу до фахівців країн - партнерів? В них мабуть є відповідне обладнання та фахівці-експерти, а війни в них поки що немає, бо воює Україна.
16.06.2025 16:08 Ответить
Так. Дуже правильна ідея. А заодне рафінований Захіт наочно переконається в «гуманності» ху...лостану.
16.06.2025 18:01 Ответить
Воно то так. Але рашка швидше за все не допустить на своїх теренах іноземних спеціалістів. Будуть брехати і викручуватися ,але не допустять.
16.06.2025 19:07 Ответить
А Я НЕ СУМНІВАВСЯ!!!!

Вірити РФ це все рівно що відрізати собі яйця і виколоти очі - заняття безглузде і шкідливе
16.06.2025 16:14 Ответить
нічого, проведемо ДНК і своїх Воїнів поховаємо як Героїв - це остання шана військовому


а кацапів - на скотомогильник, із публікацією їх ДНК - нехай потім внучата шукають дєдов в чорноземах України

.
16.06.2025 16:21 Ответить
Ні, повернути назад! Нащо нам ця нечисть і її виродки щоб тут лазили?
16.06.2025 17:58 Ответить
Як ви гадаєте це їм не вилізе боком знущаються з живих полонених а тапер і над мертвими тілами андрофаги перехідна гілка від мавпи до людини та ще не розмної
16.06.2025 16:40 Ответить
Трудно придумати гадість , яку би не вигадала Московія - щоби хоч трохи , але таки більше нагадити Україні ...
https://www.youtube.com/watch?v=xosEri-bHhc кресты снимите россияне видео
16.06.2025 16:45 Ответить
 
 