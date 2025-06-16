Во время последних репатриаций РФ передала тела своих военных вместе с погибшими украинцами, - МВД
Россия во время последних репатриаций намеренно передала тела российских оккупантов вместе с телами павших украинцев.
Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после каждой репатриации начинается вскрытие, тщательный осмотр следователем, ДНК-экспертизы, проверка каждой детали - "сложный и длительный процесс".
"А Россия еще и намеренно усложняет нам процесс идентификации. Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел - в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации", - отметил он.
Кроме того, во время последних репатриаций Украине передали тела российских военных, смешанные с телами украинцев.
"К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем", - рассказал Клименко.
Он добавил, что украинские эксперты работают на грани возможного.
Украина пытается максимально ускорить процесс идентификации тел, однако с каждой крупной репатриацией делать это становится сложнее, и, "возможно, именно это является целью России", заявил глава МВД.
Напомним, 16 июня 2025 года состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле.
Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.
