Під час останніх репатріацій РФ передала тіла своїх військових разом з полеглими українцями, - МВС
Росія під час останніх репатріацій навмисно передала тіла російських окупантів разом з тілами полеглих українців.
Про це розповів голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, після кожної репатріації розпочинається розтин, ретельний огляд слідчим, ДНК-експертизи, перевірка кожної деталі — "складний та тривалий процес".
"А Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації", - зазначив він.
Окрім того, під час останніх репатріацій Україні передали тіла російських військових, змішані з тілами українців.
"На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо", - розповів Клименко.
Він додав, що українські експерти працюють на межі можливого.
Україна намагається максимально прискорити процес ідентифікації тіл, однак з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і, "можливо, саме це є метою Росії", заявив голова МВС.
Нагадаємо, 16 червня 2025 року відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі.
Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вірити РФ це все рівно що відрізати собі яйця і виколоти очі - заняття безглузде і шкідливе
а кацапів - на скотомогильник, із публікацією їх ДНК - нехай потім внучата шукають дєдов в чорноземах України
.
https://www.youtube.com/watch?v=xosEri-bHhc кресты снимите россияне видео