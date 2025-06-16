УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7422 відвідувача онлайн
Новини Репатріація тіл полеглих військових Повернення тіл полеглих захисників
5 118 10

Під час останніх репатріацій РФ передала тіла своїх військових разом з полеглими українцями, - МВС

МВС: Росія передала навмисно тіла своїх військових під час репатріацій

Росія під час останніх репатріацій навмисно передала тіла російських окупантів разом з тілами полеглих українців. 

Про це розповів голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після кожної репатріації розпочинається розтин, ретельний огляд слідчим, ДНК-експертизи, перевірка кожної деталі — "складний та тривалий процес".

"А Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За цей тиждень росіяни повернули 4812 тіл загиблих українців, - Умєров

Окрім того, під час останніх репатріацій Україні передали тіла російських військових, змішані з тілами українців.

"На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо", - розповів Клименко.

Він додав, що українські експерти працюють на межі можливого.

Україна намагається максимально прискорити процес ідентифікації тіл, однак з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і, "можливо, саме це є метою Росії", заявив голова МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла ще 1245 загиблих Захисників повернули на завершальному етапі репатріаційних заходів. Загалом Україна отримала 6057 тіл, - Коордштаб. ФОТО

Нагадаємо, 16 червня 2025 року відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. 

Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Автор: 

повернення (295) втрати (4575) Клименко Ігор (523)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Ну це МРАЗОТА КАЦАПСЯЧА !
показати весь коментар
16.06.2025 16:01 Відповісти
+8
а хто тих бурятов рахує
показати весь коментар
16.06.2025 16:03 Відповісти
+8
Може уряду України доцільно для ідентифікації переданих рашистами тіл загиблих звернутися по допомогу до фахівців країн - партнерів? В них мабуть є відповідне обладнання та фахівці-експерти, а війни в них поки що немає, бо воює Україна.
показати весь коментар
16.06.2025 16:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну це МРАЗОТА КАЦАПСЯЧА !
показати весь коментар
16.06.2025 16:01 Відповісти
а хто тих бурятов рахує
показати весь коментар
16.06.2025 16:03 Відповісти
Може уряду України доцільно для ідентифікації переданих рашистами тіл загиблих звернутися по допомогу до фахівців країн - партнерів? В них мабуть є відповідне обладнання та фахівці-експерти, а війни в них поки що немає, бо воює Україна.
показати весь коментар
16.06.2025 16:08 Відповісти
Так. Дуже правильна ідея. А заодне рафінований Захіт наочно переконається в «гуманності» ху...лостану.
показати весь коментар
16.06.2025 18:01 Відповісти
Воно то так. Але рашка швидше за все не допустить на своїх теренах іноземних спеціалістів. Будуть брехати і викручуватися ,але не допустять.
показати весь коментар
16.06.2025 19:07 Відповісти
А Я НЕ СУМНІВАВСЯ!!!!

Вірити РФ це все рівно що відрізати собі яйця і виколоти очі - заняття безглузде і шкідливе
показати весь коментар
16.06.2025 16:14 Відповісти
нічого, проведемо ДНК і своїх Воїнів поховаємо як Героїв - це остання шана військовому


а кацапів - на скотомогильник, із публікацією їх ДНК - нехай потім внучата шукають дєдов в чорноземах України

.
показати весь коментар
16.06.2025 16:21 Відповісти
Ні, повернути назад! Нащо нам ця нечисть і її виродки щоб тут лазили?
показати весь коментар
16.06.2025 17:58 Відповісти
Як ви гадаєте це їм не вилізе боком знущаються з живих полонених а тапер і над мертвими тілами андрофаги перехідна гілка від мавпи до людини та ще не розмної
показати весь коментар
16.06.2025 16:40 Відповісти
Трудно придумати гадість , яку би не вигадала Московія - щоби хоч трохи , але таки більше нагадити Україні ...
https://www.youtube.com/watch?v=xosEri-bHhc кресты снимите россияне видео
показати весь коментар
16.06.2025 16:45 Відповісти
 
 