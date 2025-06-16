Під час останніх репатріацій РФ передала тіла своїх військових разом з полеглими українцями, - МВС

Росія під час останніх репатріацій навмисно передала тіла російських окупантів разом з тілами полеглих українців.

Про це розповів голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після кожної репатріації розпочинається розтин, ретельний огляд слідчим, ДНК-експертизи, перевірка кожної деталі — "складний та тривалий процес".

"А Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації", - зазначив він.

Окрім того, під час останніх репатріацій Україні передали тіла російських військових, змішані з тілами українців.

"На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо", - розповів Клименко.

Він додав, що українські експерти працюють на межі можливого.

Україна намагається максимально прискорити процес ідентифікації тіл, однак з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і, "можливо, саме це є метою Росії", заявив голова МВС.

Нагадаємо, 16 червня 2025 року відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі.

Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.