Новини Репатріація тіл полеглих військових
2 983 20

За цей тиждень росіяни повернули 4812 тіл загиблих українців, - Умєров

Репатріація тіл загиблих військових

Сьогодні російська сторона передала Україні ще 1200 тіл. Загалом за цей тиждень повернуто вже 4812 тіл загиблих.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"У межах стамбульських домовленостей триває репатріація тіл загиблих. Попереду — важливий і відповідальний етап ідентифікації. Це складна і делікатна робота, яка дає можливість кожній родині отримати відповіді. Дякую усім, хто залучений до цієї гуманітарної місії", - зазначив він.

Нагадаємо 13 червня 2025 року в Україну повернули тіла 1200 загиблих захисників.

Читайте: Сьогодні відбувся перший етап репатріації тіл загиблих українських військовослужбовців, - Умєров

Топ коментарі
+11
Вічна память і повага...
15.06.2025 18:37 Відповісти
+11
Не можна призначати міністром людину, який не бачить майбутнього своїх дітей у цій країны. Ця людина ніколи не працюватиме на країну.
15.06.2025 18:47 Відповісти
+5
У межах Стамбульських домовленостей блаблабла... Він що це подає як якесь досягнення?
15.06.2025 18:36 Відповісти
О, то міністр оборони! Але нічого дивного: який з безтолкового ішака президент, такий з цього лантуха з гімном міністр оборони.
15.06.2025 18:28 Відповісти
Не здивуюсь, якщо параша підкинула і своїх, щоб на "білих ладах" зекономити.
15.06.2025 18:44 Відповісти
Ну на те є ДНК експертиза. Почекай кілька місяців, коли кожне тіле перевірять і тоді дізнаємось, скільки нам підкинули. Хоча думаю, що там всі наші
15.06.2025 18:51 Відповісти
Десь 10.02.2022 в Херсоні влада України провела: «Антітєррорістічєскіє учнія» , за результатами яких у Тероборони Херсона відібрали зброю.
Скільки там повернених херсонців...
І якщо б 24.02.2022 влада Києва не роздала на вулиця киянам 50 тисяч автоматів, «під запис», то повернених було б більше....
15.06.2025 19:17 Відповісти
А скільки ми повернули білих лад, чи ху...лостан не хоче брати, бо нема тіла нема лади
15.06.2025 18:46 Відповісти
Ну вони наступають і поле бою залишається за ними і вони зацікавлені у передачі загиблих воїнів, адже це буде нагрузка на бюджет у вигляді компенсацій за загиблими + додаткові тисячі похоронів, щоб ще більше залякати і так наляканих ухилянтів, що бояться опинитися на місці загиблих
15.06.2025 18:54 Відповісти
Україна віддала їм 27 тел.
15.06.2025 20:37 Відповісти
Татарва ніколи не вважала себе українцями. Їм Україна це тільки гроші. Згадайте Крим до окупації.
15.06.2025 20:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TaeGFd7qjzY

Сюди послухай, росіянин (вірш)
15.06.2025 19:10 Відповісти
Слава Героям!!! И упокой их душам!!! Козаки!!! А всех комментаторов попрошу закрыться в этой теме!!!
15.06.2025 19:24 Відповісти
Чи не хоче міністр пояснити, яким чином 5 тис українських вояків виявилися брошеними під час відступу: нема евакуації ані живих з оточення, ані полеглих та ранених? Лише за тиждень орки 5 тис повернули, а скільки всього за 3+ роки? Я розумію, що хлопці гинуть, це війна. Але яким чином їхні тіла потрапляють до орків? Що це за організація оборони така?
15.06.2025 21:37 Відповісти
Ти де спало чудо весь цей час?.. Хіба не знаєш,що ніхто не буде ризикувати живими щоб витягти мертвих. Такий закон цієї війни, що у них, що у нас... А поскільки вони наступають і поле бою як правило залишається за руснею то і тіла мертвих, своїх і чужих, збирають саме вони...
15.06.2025 22:00 Відповісти
Буде!!! Своїх не кидають. Є (має бути в нормального міністра оборони) така послуга: евакуація з поля бою. А ге в кацапів потім випрошувати, по 5 тисяч на тиждень.
15.06.2025 22:05 Відповісти
ти можеш патякати що завгодно, але сувора правда така : ніхто не буде наражати на смерть живих заради мертвих... Це закон цієї війни. Звичайно ж що де можливо ми забираємо своїх загиблих... І ви це бачите по могилам в вашому місті. Але ті тіла що на території яка під ворогом, то вони тимчасово вважатимуться зниклими безвісти допоки русня не передасть їх нашій стороні. Пафос про "своїх не кидаємо"залиште собі... Своїх не кидаємо.... якщо живі... Якщо мертві, то кидаємо... щоб рятувати живих.
16.06.2025 20:42 Відповісти
 
 