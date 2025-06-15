За цей тиждень росіяни повернули 4812 тіл загиблих українців, - Умєров

Сьогодні російська сторона передала Україні ще 1200 тіл. Загалом за цей тиждень повернуто вже 4812 тіл загиблих.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"У межах стамбульських домовленостей триває репатріація тіл загиблих. Попереду — важливий і відповідальний етап ідентифікації. Це складна і делікатна робота, яка дає можливість кожній родині отримати відповіді. Дякую усім, хто залучений до цієї гуманітарної місії", - зазначив він.

Нагадаємо 13 червня 2025 року в Україну повернули тіла 1200 загиблих захисників.

