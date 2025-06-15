За эту неделю россияне вернули 4812 тел погибших украинцев, - Умеров

Сегодня российская сторона передала Украине еще 1200 тел. Всего за эту неделю возвращено уже 4812 тел погибших.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках стамбульских договоренностей продолжается репатриация тел погибших. Впереди - важный и ответственный этап идентификации. Это сложная и деликатная работа, которая дает возможность каждой семье получить ответы. Спасибо всем, кто вовлечен в эту гуманитарную миссию", - отметил он.

Напомним, 13 июня 2025 года в Украину вернули тела 1200 погибших защитников.

