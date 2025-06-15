РУС
Новости Репатриация тел павших военных
За эту неделю россияне вернули 4812 тел погибших украинцев, - Умеров

Репатриация тел погибших военных

Сегодня российская сторона передала Украине еще 1200 тел. Всего за эту неделю возвращено уже 4812 тел погибших.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках стамбульских договоренностей продолжается репатриация тел погибших. Впереди - важный и ответственный этап идентификации. Это сложная и деликатная работа, которая дает возможность каждой семье получить ответы. Спасибо всем, кто вовлечен в эту гуманитарную миссию", - отметил он.

Напомним, 13 июня 2025 года в Украину вернули тела 1200 погибших защитников.

Читайте: Сегодня состоялся первый этап репатриации тел погибших украинских военнослужащих, - Умеров

Топ комментарии
+11
Вічна память і повага...
15.06.2025 18:37 Ответить
+11
Не можна призначати міністром людину, який не бачить майбутнього своїх дітей у цій країны. Ця людина ніколи не працюватиме на країну.
15.06.2025 18:47 Ответить
+5
У межах Стамбульських домовленостей блаблабла... Він що це подає як якесь досягнення?
15.06.2025 18:36 Ответить
О, то міністр оборони! Але нічого дивного: який з безтолкового ішака президент, такий з цього лантуха з гімном міністр оборони.
15.06.2025 18:28 Ответить
У межах Стамбульських домовленостей блаблабла... Він що це подає як якесь досягнення?
15.06.2025 18:36 Ответить
Вічна память і повага...
15.06.2025 18:37 Ответить
Не здивуюсь, якщо параша підкинула і своїх, щоб на "білих ладах" зекономити.
15.06.2025 18:44 Ответить
Ну на те є ДНК експертиза. Почекай кілька місяців, коли кожне тіле перевірять і тоді дізнаємось, скільки нам підкинули. Хоча думаю, що там всі наші
15.06.2025 18:51 Ответить
Десь 10.02.2022 в Херсоні влада України провела: «Антітєррорістічєскіє учнія» , за результатами яких у Тероборони Херсона відібрали зброю.
Скільки там повернених херсонців...
І якщо б 24.02.2022 влада Києва не роздала на вулиця киянам 50 тисяч автоматів, «під запис», то повернених було б більше....
15.06.2025 19:17 Ответить
А скільки ми повернули білих лад, чи ху...лостан не хоче брати, бо нема тіла нема лади
15.06.2025 18:46 Ответить
Ну вони наступають і поле бою залишається за ними і вони зацікавлені у передачі загиблих воїнів, адже це буде нагрузка на бюджет у вигляді компенсацій за загиблими + додаткові тисячі похоронів, щоб ще більше залякати і так наляканих ухилянтів, що бояться опинитися на місці загиблих
15.06.2025 18:54 Ответить
Україна віддала їм 27 тел.
15.06.2025 20:37 Ответить
Не можна призначати міністром людину, який не бачить майбутнього своїх дітей у цій країны. Ця людина ніколи не працюватиме на країну.
15.06.2025 18:47 Ответить
Татарва ніколи не вважала себе українцями. Їм Україна це тільки гроші. Згадайте Крим до окупації.
15.06.2025 20:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TaeGFd7qjzY

Сюди послухай, росіянин (вірш)
15.06.2025 19:10 Ответить
Слава Героям!!! И упокой их душам!!! Козаки!!! А всех комментаторов попрошу закрыться в этой теме!!!
15.06.2025 19:24 Ответить
Чи не хоче міністр пояснити, яким чином 5 тис українських вояків виявилися брошеними під час відступу: нема евакуації ані живих з оточення, ані полеглих та ранених? Лише за тиждень орки 5 тис повернули, а скільки всього за 3+ роки? Я розумію, що хлопці гинуть, це війна. Але яким чином їхні тіла потрапляють до орків? Що це за організація оборони така?
15.06.2025 21:37 Ответить
Ти де спало чудо весь цей час?.. Хіба не знаєш,що ніхто не буде ризикувати живими щоб витягти мертвих. Такий закон цієї війни, що у них, що у нас... А поскільки вони наступають і поле бою як правило залишається за руснею то і тіла мертвих, своїх і чужих, збирають саме вони...
15.06.2025 22:00 Ответить
Буде!!! Своїх не кидають. Є (має бути в нормального міністра оборони) така послуга: евакуація з поля бою. А ге в кацапів потім випрошувати, по 5 тисяч на тиждень.
15.06.2025 22:05 Ответить
ти можеш патякати що завгодно, але сувора правда така : ніхто не буде наражати на смерть живих заради мертвих... Це закон цієї війни. Звичайно ж що де можливо ми забираємо своїх загиблих... І ви це бачите по могилам в вашому місті. Але ті тіла що на території яка під ворогом, то вони тимчасово вважатимуться зниклими безвісти допоки русня не передасть їх нашій стороні. Пафос про "своїх не кидаємо"залиште собі... Своїх не кидаємо.... якщо живі... Якщо мертві, то кидаємо... щоб рятувати живих.
16.06.2025 20:42 Ответить
 
 