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Новости Обмен павшими защитниками
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Сегодня состоялся первый этап репатриации тел погибших украинских военнослужащих, - Умеров

В Украину вернули тела погибших защитников

В рамках Стамбульских договоренностей сегодня состоялся первый этап репатриации тел погибших украинских военнослужащих.

Об этом сообщил Министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращаем. Живых и павших. Мы вернули домой тех, кто пал за Украину и чьи тела РФ отказывалась отдавать для надлежащего захоронения", - написал он.

Он отметил, что это - продолжение договоренностей, по которым мы за последние три дня вернули наших раненых и пленных в возрасте до 25 лет.

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"Для нас не бывает "оставленных". Забрать каждого воина - живого или павшего - это дело чести. Это о достоинстве. О памяти. О справедливости. Шаг за шагом - возвращаем своих. Благодарен всем, кто прилагает усилия, чтобы это было возможным", - резюмировал Умеров.

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достали вже оцими недосказами - скільки повернули своїх і скільки віддали мертвих орків?
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11.06.2025 18:33 Ответить
1212 на 27
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11.06.2025 18:40 Ответить
Ми не забираємо вбитих кацапів на своій землі ,
їх повинні забирати окупанти !
Забираємо поранених , які здаються в полон,
тому їх мало !
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11.06.2025 18:48 Ответить
Так они их и забирают, т.к. мы отступаем. И своих убитых им оставляем.
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11.06.2025 19:33 Ответить
Вічна Памʼять нашим Воїнам , які віддали за Украіну найдорожче -
це своє життя😪😪😪
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11.06.2025 18:43 Ответить
 
 