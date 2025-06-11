Сегодня состоялся первый этап репатриации тел погибших украинских военнослужащих, - Умеров

В рамках Стамбульских договоренностей сегодня состоялся первый этап репатриации тел погибших украинских военнослужащих.

Об этом сообщил Министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Возвращаем. Живых и павших. Мы вернули домой тех, кто пал за Украину и чьи тела РФ отказывалась отдавать для надлежащего захоронения", - написал он.

Он отметил, что это - продолжение договоренностей, по которым мы за последние три дня вернули наших раненых и пленных в возрасте до 25 лет.

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"Для нас не бывает "оставленных". Забрать каждого воина - живого или павшего - это дело чести. Это о достоинстве. О памяти. О справедливости. Шаг за шагом - возвращаем своих. Благодарен всем, кто прилагает усилия, чтобы это было возможным", - резюмировал Умеров.