Умеров и глава МИД Литвы Будрис обсудили развитие оборонно-промышленного партнерства. ФОТО

Министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Литвы Кястутис Будрис обсуждали долгосрочную поддержку Украины и развитие оборонно-промышленного партнерства между странами.

Об этом Умеров сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очертили наши приоритеты: совместные проекты в сферах противовоздушной обороны, дальнобойных систем, бронетехники и производства боеприпасов. Литва уже присоединилась к финансированию украинских дальнобойных возможностей. Обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в сфере deep strike", - рассказал глава Минобороны.

Также стороны говорили о перспективах совместных закупок, локализации производства и использования инструмента SAFE для масштабных промышленных проектов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Высокоточное оружие, которое закупили за средства Литвы, доставлено в Украину, - Шакалиене

Представитель украинской разведки проинформировал литовских партнеров о ситуации с безопасностью.

"Россия не демонстрирует готовности к длительному прекращению огня - наоборот, продолжает эскалацию. Поэтому важно усиливать санкционное давление для принуждения агрессора к справедливому миру. Благодарен Литве - правительству, парламенту и всему народу - за твердую поддержку Украины. Вместе сильнее", - добавил Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев под обстрелами РФ: "Это акты террора, но Украина стоит"





