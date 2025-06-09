Умеров и глава МИД Литвы Будрис обсудили развитие оборонно-промышленного партнерства. ФОТО
Министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Литвы Кястутис Будрис обсуждали долгосрочную поддержку Украины и развитие оборонно-промышленного партнерства между странами.
Об этом Умеров сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Очертили наши приоритеты: совместные проекты в сферах противовоздушной обороны, дальнобойных систем, бронетехники и производства боеприпасов. Литва уже присоединилась к финансированию украинских дальнобойных возможностей. Обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в сфере deep strike", - рассказал глава Минобороны.
Также стороны говорили о перспективах совместных закупок, локализации производства и использования инструмента SAFE для масштабных промышленных проектов.
Представитель украинской разведки проинформировал литовских партнеров о ситуации с безопасностью.
"Россия не демонстрирует готовности к длительному прекращению огня - наоборот, продолжает эскалацию. Поэтому важно усиливать санкционное давление для принуждения агрессора к справедливому миру. Благодарен Литве - правительству, парламенту и всему народу - за твердую поддержку Украины. Вместе сильнее", - добавил Умеров.
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