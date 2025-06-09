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Умеров и глава МИД Литвы Будрис обсудили развитие оборонно-промышленного партнерства. ФОТО

Министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Литвы Кястутис Будрис обсуждали долгосрочную поддержку Украины и развитие оборонно-промышленного партнерства между странами.

Об этом Умеров сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Очертили наши приоритеты: совместные проекты в сферах противовоздушной обороны, дальнобойных систем, бронетехники и производства боеприпасов. Литва уже присоединилась к финансированию украинских дальнобойных возможностей. Обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в сфере deep strike", - рассказал глава Минобороны.

Также стороны говорили о перспективах совместных закупок, локализации производства и использования инструмента SAFE для масштабных промышленных проектов.

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Умеров встретился с Будрисом в Киеве 9 июня

Представитель украинской разведки проинформировал литовских партнеров о ситуации с безопасностью.

"Россия не демонстрирует готовности к длительному прекращению огня - наоборот, продолжает эскалацию. Поэтому важно усиливать санкционное давление для принуждения агрессора к справедливому миру. Благодарен Литве - правительству, парламенту и всему народу - за твердую поддержку Украины. Вместе сильнее", - добавил Умеров.

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Умеров встретился с Будрисом в Киеве 9 июня
Умеров встретился с Будрисом в Киеве 9 июня
Умеров встретился с Будрисом в Киеве 9 июня

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Литва (2507) помощь и поддержка (875) Умеров Рустем (574)


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Маєш інформацію?
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Маю інформацію, що Зеленський заборонив трансляцію засідань Верховної Ради.
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