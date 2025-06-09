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Новини Фото Візит глави МЗС Литви до Києва Допомога Україні від Литви
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Умєров та глава МЗС Литви Будріс обговорили розбудову оборонно-промислового партнерства. ФОТО

Міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Литви Кястутіс Будріс обговорювали довгострокову підтримку України та розбудову оборонно-промислового партнерства між країнами.

Про це Умєров повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Окреслили наші пріоритети: спільні проєкти у сферах протиповітряної оборони, далекобійних систем, бронетехніки та виробництва боєприпасів. Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей. Обговорили подальше розширення співпраці у сфері deep strike", - розповів очільник Міноборони.

Також сторони говорили про перспективи спільних закупівель, локалізації виробництва та використання інструменту SAFE для масштабних промислових проєктів.

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Умєров зустрівся з Будрісом у Києві 9 червня

Представник української розвідки проінформував литовських партнерів про безпекову ситуацію.

"Росія не демонструє готовності до тривалого припинення вогню — навпаки, продовжує ескалацію. Тому важливо посилювати санкційний тиск задля примусу агресора до справедливого миру. Вдячний Литві — уряду, парламенту та всьому народу — за тверду підтримку України. Разом сильніші", - додав Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва під обстрілами РФ: "Це акти терору, але Україна стоїть"

Умєров зустрівся з Будрісом у Києві 9 червня
Умєров зустрівся з Будрісом у Києві 9 червня
Умєров зустрівся з Будрісом у Києві 9 червня

Автор: 

Литва (2448) допомога і підтримка (1166) Умєров Рустем (656)


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А чому б ні - красти БЕБ кишенкьокий заважати не буде

БАНКОВА руками СБУ "захоплює" важливий правоохоронний орган | Є ПИТАННЯ
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09.06.2025 21:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HUsknOKpoBY
Як ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ насрала на представників ЄС у конкурсній комісії на керівника БЕБ
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09.06.2025 21:57 Відповісти
А що у Верховній Раді відбувається, то нам знати не положено.
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09.06.2025 22:00 Відповісти
Маєш інформацію?
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09.06.2025 22:01 Відповісти
Маю інформацію, що Зеленський заборонив трансляцію засідань Верховної Ради.
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09.06.2025 22:06 Відповісти
https://zn.ua/ukr/anticorruption/list-bez-dokaziv-jak-spetssluzhba-zlamala-dukh-vidkritoho-konkursu-na-direktora-bep.html

СБУ кришує Єрмакомародерат
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09.06.2025 22:01 Відповісти
 
 