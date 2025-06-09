Умєров та глава МЗС Литви Будріс обговорили розбудову оборонно-промислового партнерства. ФОТО

Міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Литви Кястутіс Будріс обговорювали довгострокову підтримку України та розбудову оборонно-промислового партнерства між країнами.

Про це Умєров повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Окреслили наші пріоритети: спільні проєкти у сферах протиповітряної оборони, далекобійних систем, бронетехніки та виробництва боєприпасів. Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей. Обговорили подальше розширення співпраці у сфері deep strike", - розповів очільник Міноборони.

Також сторони говорили про перспективи спільних закупівель, локалізації виробництва та використання інструменту SAFE для масштабних промислових проєктів.

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Представник української розвідки проінформував литовських партнерів про безпекову ситуацію.

"Росія не демонструє готовності до тривалого припинення вогню — навпаки, продовжує ескалацію. Тому важливо посилювати санкційний тиск задля примусу агресора до справедливого миру. Вдячний Литві — уряду, парламенту та всьому народу — за тверду підтримку України. Разом сильніші", - додав Умєров.

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