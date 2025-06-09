Умєров та глава МЗС Литви Будріс обговорили розбудову оборонно-промислового партнерства. ФОТО
Міністр оборони Рустем Умєров та глава МЗС Литви Кястутіс Будріс обговорювали довгострокову підтримку України та розбудову оборонно-промислового партнерства між країнами.
Про це Умєров повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Окреслили наші пріоритети: спільні проєкти у сферах протиповітряної оборони, далекобійних систем, бронетехніки та виробництва боєприпасів. Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей. Обговорили подальше розширення співпраці у сфері deep strike", - розповів очільник Міноборони.
Також сторони говорили про перспективи спільних закупівель, локалізації виробництва та використання інструменту SAFE для масштабних промислових проєктів.
Представник української розвідки проінформував литовських партнерів про безпекову ситуацію.
"Росія не демонструє готовності до тривалого припинення вогню — навпаки, продовжує ескалацію. Тому важливо посилювати санкційний тиск задля примусу агресора до справедливого миру. Вдячний Литві — уряду, парламенту та всьому народу — за тверду підтримку України. Разом сильніші", - додав Умєров.
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