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Новини Обстріли України
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Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва під обстрілами РФ: "Це акти терору, але Україна стоїть"

Кястутіс Будріс про вимоги РФ щодо припинення війни

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, який у понеділок прибув із візитом до Києва, розповів, що добирався до української столиці під обстрілами російських ракет і дронів.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, його поїзд проїжджав через Рівне та Дубно саме під час чергової масованої атаки РФ. "Сьогодні вранці наш поїзд був змушений проїжджати через шквал ракет і безпілотників, що накрили міста Рівне і Дубно. Лише кілька днів тому в результаті удару по Харкову загинули і були поранені десятки людей, серед них діти", - повідомив Будріс.

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Він наголосив, що останнім часом Росія посилила удари по цивільній інфраструктурі України, зокрема нагадав про недавню атаку на Харків, яка призвела до численних жертв, у тому числі серед дітей.

"Це навмисні акти терору, спрямовані на те, щоб зламати волю України. Але Україна стоїть твердо, захищаючи не тільки свою територію, а й принципи свободи і демократії в Європі", - підкреслив глава литовського МЗС.

Будріс також зазначив, що миру не можна досягти через умиротворення агресора, і закликав міжнародну спільноту залишатися єдиною у підтримці України - військовій, економічній та політичній.

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Автор: 

Литва (2448) МЗС (4173) обстріл (29206)


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09.06.2025 15:11 Відповісти
Який хоробрий будріс. Ну звично і як вони всі там такі.
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09.06.2025 15:13 Відповісти
 
 