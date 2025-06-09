"Шахеди" атакували Хмельниччину: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Сьогодні вночі під час сигналу "Повітряна тривога" на Хмельниччині силами ППО було знешкоджено 3 ворожих БПЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Хмельницьку ОВА.

Як зазначається, ввстановлено, що внаслідок ворожої атаки у Шепетівському районі пошкоджено вікна у п’яти житлових будинках та покрівлю одного з них. Також зазнали ушкоджень підсобне приміщення одного з домоволодінь, автомобіль та паркан кладовища.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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