"Шахеды" атаковали Хмельницкую область: повреждена гражданская инфраструктура

Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" в Хмельницкой области силами ПВО было обезврежено 3 вражеских БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хмельницкую ОГА.

Как отмечается, установлено, что в результате вражеской атаки в Шепетовском районе повреждены окна в пяти жилых домах и кровля одного из них. Также получили повреждения подсобное помещение одного из домовладений, автомобиль и забор кладбища.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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