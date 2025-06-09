"Шахеды" атаковали Хмельницкую область: повреждена гражданская инфраструктура
Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" в Хмельницкой области силами ПВО было обезврежено 3 вражеских БПЛА типа "Shahed".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хмельницкую ОГА.
Как отмечается, установлено, что в результате вражеской атаки в Шепетовском районе повреждены окна в пяти жилых домах и кровля одного из них. Также получили повреждения подсобное помещение одного из домовладений, автомобиль и забор кладбища.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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