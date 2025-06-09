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Новости Атака на Хмельнитчину
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"Шахеды" атаковали Хмельницкую область: повреждена гражданская инфраструктура

шахед над Хмельницкой областью

Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" в Хмельницкой области силами ПВО было обезврежено 3 вражеских БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Хмельницкую ОГА.

Как отмечается, установлено, что в результате вражеской атаки в Шепетовском районе повреждены окна в пяти жилых домах и кровля одного из них. Также получили повреждения подсобное помещение одного из домовладений, автомобиль и забор кладбища.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака ракет и БпЛА на Хмельнитчину: повреждены дома и автомобили

Автор: 

обстрел (27885) Шахед (1166) Хмельницкая область (962) Шепетовский район (5)


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