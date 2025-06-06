Атака ракет и БПЛА на Хмельнитчину: повреждены дома и автомобили

Ночью российские оккупанты атаковали Хмельницкую область ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, передает Цензор.НЕТ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины было обезврежено 1 крылатую ракету и 6 вражеских БПЛА. Локально потеряно 1 крылатую ракету и 3 БПЛА типа Shahed", - говорится в сообщении

В результате обстрела повреждены три частных жилых дома, две хозяйственные постройки, забор и два автомобиля.

Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности,враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.

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