Комбинированная атака на Киев: есть последствия в 4 районах, погибли трое спасателей, среди раненых - ребенок. ФОТОрепортаж

В ночь на 6 июня 2025 года враг нанес комбинированный удар по Киеву с применением баллистики и ударных дронов. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.





















По его словам, по состоянию на 10:20 ситуация в Киеве такая:

Больше всего пострадавших в Соломенском районе. Там, в результате атаки, произошел пожар в нежилой зоне, на площади около 500 кв. м. Также произошло возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. По состоянию на сейчас возгорание ликвидировано.

В Дарницком районе части сбитых целей упали на детскую площадку и открытую территорию.

В Голосеевском районе обломки повредили учебное заведение и складские помещения. Произошел пожар в гаражном кооперативе. Также, остатки сбитых целей упали на открытой местности на нескольких локациях.

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В Днепровском районе разрушено здание АЗС, и повреждены пути метро между станциями "Дарниця" и "Лівобережна". Зафиксировано падение обломков во дворе жилого здания.

"К большому сожалению, во время ликвидации последствий погибли трое спасателей ГСЧС. Еще 9 спасателей получили ранения. В общей сложности, имеем 20 раненых, из них один - ребенок. Медики оказывают необходимую квалифицированную помощь", - говорится в сообщении.









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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БПЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.