Комбінована атака на Київ: є наслідки у 4 районах, загинуло троє рятувальників, серед поранених - дитина. ФОТОрепортаж
У ніч проти 6 червня 2025 року ворог завдав комбінованого удару по Києву із застосуванням балістики та ударних дронів. Є загиблі і поранені.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, станом на 10:20 ситуація в Києві така:
Найбільше постраждалих в Соломʼянському районі. Там, внаслідок атаки, сталась пожежа у нежитловій зоні, на площі близько 500 кв. м. Також. відбулось було загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Станом на зараз займання ліквідовано.
В Дарницькому районі частини збитих цілей впали на дитячий майданчик та відкриту територію.
В Голосіївському районі уламки пошкодили заклад освіти та складські приміщення. Сталась пожежа в гаражному кооперативі. Також, рештки збитих цілей впали на відкритій місцевості на декількох локаціях.
В Дніпровському районі зруйновано будівлю АЗС, та пошкоджено колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна. Зафіксовано падіння уламків в дворі житлової будівлі.
"На превеликий жаль, під час ліквідації наслідків загинуло троє рятувальників ДСНС. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Загалом, маємо 20 поранених осіб, з них одна дитина. Медиками надається необхідна кваліфікована допомога", - йдеться у повідомленні.
Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жервти, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.
Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики.
Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.
За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.
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