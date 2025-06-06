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Новини Масований ракетний обстріл
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Комбінована атака на Київ: є наслідки у 4 районах, загинуло троє рятувальників, серед поранених - дитина. ФОТОрепортаж

У ніч проти 6 червня 2025 року ворог завдав комбінованого удару по Києву із застосуванням балістики та ударних дронів. Є загиблі і поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Київ після обстрілу 6 червня
Київ після обстрілу 6 червня
Київ після обстрілу 6 червня
Київ після обстрілу 6 червня
Київ після обстрілу 6 червня
Київ після обстрілу 6 червня
Київ після обстрілу 6 червня
Київ після обстрілу 6 червня
Київ після обстрілу 6 червня
Київ після обстрілу 6 червня

За його словами, станом на 10:20 ситуація в Києві така:

Найбільше постраждалих в Соломʼянському районі. Там, внаслідок атаки, сталась пожежа у нежитловій зоні, на площі близько 500 кв. м. Також. відбулось було загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Станом на зараз займання ліквідовано.

В Дарницькому районі частини збитих цілей впали на дитячий майданчик та відкриту територію.

В Голосіївському районі уламки пошкодили заклад освіти та складські приміщення. Сталась пожежа в гаражному кооперативі. Також, рештки збитих цілей впали на відкритій місцевості на декількох локаціях.

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В Дніпровському районі зруйновано будівлю АЗС, та пошкоджено колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна. Зафіксовано падіння уламків в дворі житлової будівлі.

"На превеликий жаль, під час ліквідації наслідків загинуло троє рятувальників ДСНС. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Загалом, маємо 20 поранених осіб, з них одна дитина. Медиками надається необхідна кваліфікована допомога", - йдеться у повідомленні.

наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ
наслідки атаки на Київ

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Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жервти, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.

Автор: 

Київ (19649) обстріл (29141) Повітряні атаки на Київ (811)


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москва колись запалає, чи ще чекати 2 роки?
чи зе!поц, все вичікує, коли рудий фрік, видасть чергові, ще два тижні?
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06.06.2025 10:54 Відповісти
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06.06.2025 10:56 Відповісти
Нєбаскрьоби, нєбаскрьоби, а я малєнькій такой... (с) - треба в землю зариватись, а вони висотки вигонюють: "да пабольше, доктор, пабольше...". Цікаво, який дурень буде в них селитись?
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06.06.2025 11:04 Відповісти
Будували і добудовують для мирного життя. Що вам не ясно ?
Конвенційною зброєю великі міста вибомбить неможливо.
Килимові бомбування зараз неможливо застосовувати.
ЯЗ - то вже інша історія, хоч хмарочоси, хоч гаражі.
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06.06.2025 13:38 Відповісти
Я не лікар, але таке гівно в черепі не лікується, тут навіть дурка бессила- це на все життя.
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06.06.2025 14:01 Відповісти
Тим часом наприклад:

На 22 000 000 грн у Бучі планують капітальний ремонт вулиці Вишневої

КП «Бучасервіс» замовило ремонт ділянки дороги від бульвару Леоніда Бірюкова до вулиці Києво-Мироцька.
Завершити ремонт мають до 31 грудня 2025 року.

Всі в місті в шоці від такого ...
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06.06.2025 14:06 Відповісти
 
 