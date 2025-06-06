Атака ракет та БпЛА на Хмельниччину: пошкоджено будинки та авто

Вночі російські окупанти атакували Хмельницьку область ракетами та безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Тюрін, передає Цензор.НЕТ.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України було знешкоджено 1 крилату ракету та 6 ворожих БпЛА. Локаційно втрачено 1 крилату ракету та 3 БпЛА типу "Shahed", - йдеться в повідомленні

Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки, дві господарські споруди, паркан і два автомобілі.

Повідомлень про загиблих та постраждалих не надходило.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жервти, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.

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