Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев под обстрелами РФ: "Это акты террора, но Украина стоит"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который в понедельник прибыл с визитом в Киев, рассказал, что добирался до украинской столицы под обстрелами российских ракет и дронов.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, его поезд проезжал через Ривно и Дубно именно во время очередной массированной атаки РФ. "Сегодня утром наш поезд был вынужден проезжать через шквал ракет и беспилотников, накрывших города Ривно и Дубно. Всего несколько дней назад в результате удара по Харькову погибли и были ранены десятки людей, среди них дети", - сообщил Будрис.

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Он отметил, что в последнее время Россия усилила удары по гражданской инфраструктуре Украины, в частности напомнил о недавней атаке на Харьков, которая привела к многочисленным жертвам, в том числе среди детей.

"Это преднамеренные акты террора, направленные на то, чтобы сломать волю Украины. Но Украина стоит твердо, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе", - подчеркнул глава литовского МИД.

Будрис также отметил, что мира нельзя достичь через умиротворение агрессора, и призвал международное сообщество оставаться единым в поддержке Украины - военной, экономической и политической.

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