Високоточна зброя, яку закупили за кошти Литви, доставлена в Україну, - Шакалієне

Збройні сили України отримали сучасну далекобійну українську зброю, закуплену за литовські кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

"Ця високоточна зброя вже застосовується на фронті. Її ефективність підтверджена в реальних бойових умовах", - ідеться в повідомленні міністерства.

"Боротьба України за свободу - це також захист свободи Європи. Підтримка Литви триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України. Наша прихильність тверда, рішуча і непохитна. Литва залишиться надійним союзником, готовим допомагати всіма можливими способами до перемоги", - наголосила Шакалієне.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров анонсував, що Литва надасть 10 мільйонів євро для підтримки виробництва сучасного українського далекобійного озброєння.

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