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Новини Допомога Україні від Литви
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Високоточна зброя, яку закупили за кошти Литви, доставлена в Україну, - Шакалієне

Довіле Шакалієне про закупівлю зброї для ЗСУ

Збройні сили України отримали сучасну далекобійну українську зброю, закуплену за литовські кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

"Ця високоточна зброя вже застосовується на фронті. Її ефективність підтверджена в реальних бойових умовах", - ідеться в повідомленні міністерства.

"Боротьба України за свободу - це також захист свободи Європи. Підтримка Литви триватиме стільки, скільки необхідно для перемоги України. Наша прихильність тверда, рішуча і непохитна. Литва залишиться надійним союзником, готовим допомагати всіма можливими способами до перемоги", - наголосила Шакалієне.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров анонсував, що Литва надасть 10 мільйонів євро для підтримки виробництва сучасного українського далекобійного озброєння.

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Автор: 

Литва (2397) зброя (7461) Україна (5887)


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15.04.2025 09:28 Відповісти
Високоточна - це добре. Але така зброя дорога, і тому її мало.
Одночасно з цим потрібні масові дешеві рішення, бо русня піде великою кількістю безкоштовної піхоти.
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15.04.2025 09:40 Відповісти
Брате по розуму, наш Зелений Пророк зупинить ворожу піхоту хресним знаменням. На крайняк, дасть інтервю
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15.04.2025 09:48 Відповісти
Зек Вова, повернись і на фронт!
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15.04.2025 09:57 Відповісти
Нах*я? Вас же 68%
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15.04.2025 10:00 Відповісти
Рыбья чешуя.
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16.04.2025 17:35 Відповісти
якщо зброя українська, то звідки вона доставлена? )
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15.04.2025 09:41 Відповісти
Розробка - українська. Гроші - литовські. Виготовлена десь у "сусідів", на їх потужностях, і там зібрана, а потім поставлена в Україну...
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15.04.2025 09:54 Відповісти
За Санича голосував?😂
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15.04.2025 09:56 Відповісти
 
 