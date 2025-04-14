Литва надасть Україні 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував, що Литва надасть 10 мільйонів євро для підтримки виробництва сучасного українського далекобійного озброєння.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"10 мільйонів євро - саме стільки Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння. Це - результат першого траншу в межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року.

Ця зброя вже ефективно працює на фронті - посилюючи нашу дальність, точність і міць", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, разом із литовськими партнерами також працюють над наступним етапом - ще 10 мільйонів євро допомоги, які дозволять розширити виробництво й ще більше підсилити далекобійні можливості України.

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