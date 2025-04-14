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Новини Допомога Україні від Литви
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Литва надасть Україні 10 млн євро на виробництво далекобійної зброї, - Умєров

Литва надасть ще 10 млн євро допомоги Україні

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував, що Литва надасть 10 мільйонів євро для підтримки виробництва сучасного українського далекобійного озброєння.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"10 мільйонів євро - саме стільки Міністерство національної оборони Литви спрямувало на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння. Це - результат першого траншу в межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року.

Ця зброя вже ефективно працює на фронті - посилюючи нашу дальність, точність і міць", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, разом із литовськими партнерами також працюють над наступним етапом - ще 10 мільйонів євро допомоги, які дозволять розширити виробництво й ще більше підсилити далекобійні можливості України.

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Литва надасть ще 10 млн євро допомоги Україні

Автор: 

Литва (2397) допомога (8341) Умєров Рустем (606)


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14.04.2025 12:15 Відповісти
скільки років зельоні гниди саботують виробництво ? ..нагадайте
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14.04.2025 12:16 Відповісти
і цей вонючий пацюк умеров і єрмак ці гроші вкрадуть
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14.04.2025 12:30 Відповісти
100% !!!!!!
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14.04.2025 12:30 Відповісти
31.08.2020" Навесні зупинилося виготовлення твердого палива для ракет. Уряд Зеленського не дав грошей Павлоградському хімічному заводу - єдиному виробнику такого пального. Довелося скоротити 600 фахівців.А без павлоградського палива - не полетять нові українські ракети "Нептун" та "Вільха . Згідно з офіційним документом "Візії повітряних сил 2035", буде скорочено три бригади тактичної авіації, дві бригади транспортної авіації та шість зенітних ракетних полків. І вже цього року зірвано ракетну програму - у державному оборонному замовленні не передбачено грошей на закупівлю ракет для армії"
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14.04.2025 13:43 Відповісти
этой суммы мало, потому что, самая захудалая вилла на Мальдивах в разы дороже и придется доплачивать из собственного кармана!
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14.04.2025 14:58 Відповісти
 
 