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Новини Обмін полеглими захисниками
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Сьогодні відбувся перший етап репатріації тіл загиблих українських військовослужбовців, - Умєров

В Україну повернули тіла загиблих захисників

У межах Стамбульських домовленостей сьогодні відбувся перший етап репатріації тіл загиблих українських військовослужбовців.

Про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Повертаємо. Живих і полеглих. Ми повернули додому тих, хто поліг за Україну та чиї тіла рф відмовлялася віддавати для належного захоронення", - написав він.

Він зазначив, що це - продовження домовленостей, за якими ми за останні три дні повернули наших поранених і полонених віком до 25 років.

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"Для нас не буває "залишених". Забрати кожного воїна — живого чи полеглого — це справа честі. Це про гідність. Про пам’ять. Про справедливість. Крок за кроком — повертаємо своїх. Вдячний усім, хто докладає зусиль, щоб це було можливим", - резюмував Умєров.

Автор: 

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достали вже оцими недосказами - скільки повернули своїх і скільки віддали мертвих орків?
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11.06.2025 18:33 Відповісти
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11.06.2025 18:40 Відповісти
Ми не забираємо вбитих кацапів на своій землі ,
їх повинні забирати окупанти !
Забираємо поранених , які здаються в полон,
тому їх мало !
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11.06.2025 18:48 Відповісти
Так они их и забирают, т.к. мы отступаем. И своих убитых им оставляем.
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11.06.2025 19:33 Відповісти
Вічна Памʼять нашим Воїнам , які віддали за Украіну найдорожче -
це своє життя😪😪😪
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11.06.2025 18:43 Відповісти
 
 