Сьогодні відбувся перший етап репатріації тіл загиблих українських військовослужбовців, - Умєров

У межах Стамбульських домовленостей сьогодні відбувся перший етап репатріації тіл загиблих українських військовослужбовців.

Про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Повертаємо. Живих і полеглих. Ми повернули додому тих, хто поліг за Україну та чиї тіла рф відмовлялася віддавати для належного захоронення", - написав він.

Він зазначив, що це - продовження домовленостей, за якими ми за останні три дні повернули наших поранених і полонених віком до 25 років.

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"Для нас не буває "залишених". Забрати кожного воїна — живого чи полеглого — це справа честі. Це про гідність. Про пам’ять. Про справедливість. Крок за кроком — повертаємо своїх. Вдячний усім, хто докладає зусиль, щоб це було можливим", - резюмував Умєров.