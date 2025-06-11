Сьогодні відбувся перший етап репатріації тіл загиблих українських військовослужбовців, - Умєров
У межах Стамбульських домовленостей сьогодні відбувся перший етап репатріації тіл загиблих українських військовослужбовців.
Про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
"Повертаємо. Живих і полеглих. Ми повернули додому тих, хто поліг за Україну та чиї тіла рф відмовлялася віддавати для належного захоронення", - написав він.
Він зазначив, що це - продовження домовленостей, за якими ми за останні три дні повернули наших поранених і полонених віком до 25 років.
"Для нас не буває "залишених". Забрати кожного воїна — живого чи полеглого — це справа честі. Це про гідність. Про пам’ять. Про справедливість. Крок за кроком — повертаємо своїх. Вдячний усім, хто докладає зусиль, щоб це було можливим", - резюмував Умєров.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
їх повинні забирати окупанти !
Забираємо поранених , які здаються в полон,
тому їх мало !
це своє життя😪😪😪