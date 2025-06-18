РУС
Идентификация тел 6 тыс. погибших защитников может длиться более года, - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что полная идентификация тел более 6 тысяч погибших украинских военных, переданных российской стороной, может занять не менее 13-14 месяцев.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу лишь приблизительно оценить ситуацию, ведь анализ еще продолжается - в каком состоянии находятся останки и сколько их на самом деле содержится в пакетах, которые нам передала российская сторона. Но, по самым скромным предварительным оценкам наших специалистов, на идентификацию этих примерно 6 тыс. тел понадобится не менее 13-14 месяцев", - отметил Клименко.

Министр уточнил, что речь идет о минимальном сроке, необходимом для завершения идентификации. По его словам, сейчас все привлеченные службы - судебно-медицинские эксперты, следователи и экспертные подразделения - работают в три смены, чтобы ускорить процесс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по нацбезопасности поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих

Не спішіть, за цей час здасте Україну ******* і 15 млн. грн. не треба буде родичам виплачувати.
18.06.2025 10:33 Ответить
І тебе здадуть, як клумак картоплі?
18.06.2025 10:56 Ответить
Так всё-таки 6 тысяч? А то неделю назад отнекивались от озвученного числа.
18.06.2025 11:14 Ответить
ще в 23 році в військових брали ДНК . не брешіть
18.06.2025 13:51 Ответить
 
 