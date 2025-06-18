Идентификация тел 6 тыс. погибших защитников может длиться более года, - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что полная идентификация тел более 6 тысяч погибших украинских военных, переданных российской стороной, может занять не менее 13-14 месяцев.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу лишь приблизительно оценить ситуацию, ведь анализ еще продолжается - в каком состоянии находятся останки и сколько их на самом деле содержится в пакетах, которые нам передала российская сторона. Но, по самым скромным предварительным оценкам наших специалистов, на идентификацию этих примерно 6 тыс. тел понадобится не менее 13-14 месяцев", - отметил Клименко.

Министр уточнил, что речь идет о минимальном сроке, необходимом для завершения идентификации. По его словам, сейчас все привлеченные службы - судебно-медицинские эксперты, следователи и экспертные подразделения - работают в три смены, чтобы ускорить процесс.

