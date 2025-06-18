Ідентифікація тіл 6 тис. загиблих захисників може тривати понад рік, - Клименко
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що повна ідентифікація тіл понад 6 тисяч загиблих українських військових, переданих російською стороною, може тривати щонайменше 13-14 місяців.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває - в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона. Але, за найскромнішими попередніми оцінками наших фахівців, на ідентифікацію цих приблизно 6 тис. тіл знадобиться щонайменше 13-14 місяців", - зазначив Клименко.
Міністр уточнив, що йдеться про мінімальний термін, необхідний для завершення ідентифікації. За його словами, наразі всі залучені служби - судово-медичні експерти, слідчі та експертні підрозділи - працюють у три зміни, щоб пришвидшити процес.
