Ідентифікація тіл 6 тис. загиблих захисників може тривати понад рік, - Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що повна ідентифікація тіл понад 6 тисяч загиблих українських військових, переданих російською стороною, може тривати щонайменше 13-14 місяців.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває - в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона. Але, за найскромнішими попередніми оцінками наших фахівців, на ідентифікацію цих приблизно 6 тис. тіл знадобиться щонайменше 13-14 місяців", - зазначив Клименко.

Міністр уточнив, що йдеться про мінімальний термін, необхідний для завершення ідентифікації. За його словами, наразі всі залучені служби - судово-медичні експерти, слідчі та експертні підрозділи - працюють у три зміни, щоб пришвидшити процес.

Не спішіть, за цей час здасте Україну ******* і 15 млн. грн. не треба буде родичам виплачувати.
18.06.2025 10:33 Відповісти
І тебе здадуть, як клумак картоплі?
18.06.2025 10:56 Відповісти
Так всё-таки 6 тысяч? А то неделю назад отнекивались от озвученного числа.
18.06.2025 11:14 Відповісти
ще в 23 році в військових брали ДНК . не брешіть
18.06.2025 13:51 Відповісти
 
 