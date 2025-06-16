Комітет ВР з нацбезпеки підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців

Комітет Верховної Ради з національної безпеки підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента та рекомендував його до розгляду нардепами у сесійній залі парламенту.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами заступниці міністра, цей реєстр дозволить:

отримувати точні та актуальні дані про особовий склад;

формувати аналітику з резерву в режимі реального часу;

зменшити вплив людського фактора на процеси.

Посадовиця наголосила, що реєстр працюватиме в Україні - під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти.

"Це не просто технічне рішення - ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID", - розповіла Черногоренко.

