Комітет ВР з нацбезпеки підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців
Комітет Верховної Ради з національної безпеки підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента та рекомендував його до розгляду нардепами у сесійній залі парламенту.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами заступниці міністра, цей реєстр дозволить:
- отримувати точні та актуальні дані про особовий склад;
- формувати аналітику з резерву в режимі реального часу;
- зменшити вплив людського фактора на процеси.
Посадовиця наголосила, що реєстр працюватиме в Україні - під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти.
"Це не просто технічне рішення - ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID", - розповіла Черногоренко.
