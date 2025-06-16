УКР
Комітет ВР з нацбезпеки підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців

Комітет Верховної Ради з національної безпеки підтримав нову версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента та рекомендував його до розгляду нардепами у сесійній залі парламенту.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами заступниці міністра, цей реєстр дозволить:

  • отримувати точні та актуальні дані про особовий склад;
  • формувати аналітику з резерву в режимі реального часу;
  • зменшити вплив людського фактора на процеси.

Посадовиця наголосила, що реєстр працюватиме в Україні - під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти.

"Це не просто технічне рішення - ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID", - розповіла Черногоренко.

Читайте також: Військове посвідчення в "Армія+" з’явиться після запуску єдиного реєстру військовослужбовців, - Черногоренко

- Що там з реєстром корупціонерів?
- А ні.ху.*.
16.06.2025 19:47 Відповісти
В разработке у КОРУПЦИОНЕРОВ!!!Лет так с мильйно будут рассматривать!!!!
16.06.2025 22:04 Відповісти
Це точно шось потужне... Зуб дает.
16.06.2025 21:51 Відповісти
Хочеться побачити реєстр військових нацгвардії ,яких розтикали по тилам,тіпа охороняти підприємства,на яких по штату є і так своя охорона...зе шобла просто сцить у вічі ...
