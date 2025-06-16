РУС
Комитет ВР по нацбезопасности поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих после учета предложений президента и рекомендовал его к рассмотрению нардепами в сессионном зале парламента.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам заместителя министра, этот реестр позволит:

  • получать точные и актуальные данные о личном составе;
  • формировать аналитику по резерву в режиме реального времени;
  • уменьшить влияние человеческого фактора на процессы.

Чиновница отметила, что реестр будет работать в Украине - под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты.

"Это не просто техническое решение - мы создаем экосистему сервисов для военных, которая позволит оперативно закрывать потребности без очередей, справок и бумажной волокиты благодаря взаимодействию через уникальный военный идентификатор MIL-ID", - рассказала Черногоренко.

Читайте также: Военное удостоверение в "Армия+" появится после запуска единого реестра военнослужащих, - Черногоренко

- Що там з реєстром корупціонерів?
- А ні.ху.*.
16.06.2025 19:47 Ответить
В разработке у КОРУПЦИОНЕРОВ!!!Лет так с мильйно будут рассматривать!!!!
16.06.2025 22:04 Ответить
Це точно шось потужне... Зуб дает.
16.06.2025 21:51 Ответить
Хочеться побачити реєстр військових нацгвардії ,яких розтикали по тилам,тіпа охороняти підприємства,на яких по штату є і так своя охорона...зе шобла просто сцить у вічі ...
17.06.2025 06:18 Ответить
 
 