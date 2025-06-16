Комитет ВР по нацбезопасности поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих
Комитет Верховной Рады по национальной безопасности поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих после учета предложений президента и рекомендовал его к рассмотрению нардепами в сессионном зале парламента.
Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам заместителя министра, этот реестр позволит:
- получать точные и актуальные данные о личном составе;
- формировать аналитику по резерву в режиме реального времени;
- уменьшить влияние человеческого фактора на процессы.
Чиновница отметила, что реестр будет работать в Украине - под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты.
"Это не просто техническое решение - мы создаем экосистему сервисов для военных, которая позволит оперативно закрывать потребности без очередей, справок и бумажной волокиты благодаря взаимодействию через уникальный военный идентификатор MIL-ID", - рассказала Черногоренко.
