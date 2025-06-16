Комитет ВР по нацбезопасности поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности поддержал новую версию законопроекта о реестре военнослужащих после учета предложений президента и рекомендовал его к рассмотрению нардепами в сессионном зале парламента.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам заместителя министра, этот реестр позволит:

получать точные и актуальные данные о личном составе;

формировать аналитику по резерву в режиме реального времени;

уменьшить влияние человеческого фактора на процессы.

Чиновница отметила, что реестр будет работать в Украине - под полным и круглосуточным контролем Центра реагирования на киберинциденты.

"Это не просто техническое решение - мы создаем экосистему сервисов для военных, которая позволит оперативно закрывать потребности без очередей, справок и бумажной волокиты благодаря взаимодействию через уникальный военный идентификатор MIL-ID", - рассказала Черногоренко.

