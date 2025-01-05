Военное удостоверение в "Армия+" появится после запуска единого реестра военнослужащих, - Черногоренко

На 2025 год в Украине запланирована реализация военного удостоверения. Этот документ появится в приложении "Армия+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью блогеру и волонтеру Сергею Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет единый электронный документ для всех военных. И в "Армии+" будет военное удостоверение с фотографией, званием, должностью. Это будет реализовано, когда мы запустим единый реестр военнослужащих", - рассказала чиновница.

Она отметила, что "законопроект, который позволит запустить соответствующий реестр, уже прошел два чтения в Верховной Раде и ждет подписи президента".

"Как только он будет подписан, мы сделаем этот реестр. Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года, фактически до июня, мы реализуем военное удостоверение",- добавила замминистра.

Также читайте: Работа первых трех реестров после кибератаки РФ возобновлена, - Минюст