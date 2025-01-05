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Новости
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Военное удостоверение в "Армия+" появится после запуска единого реестра военнослужащих, - Черногоренко

Черногоренко про військове посвідчення

На 2025 год в Украине запланирована реализация военного удостоверения. Этот документ появится в приложении "Армия+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью блогеру и волонтеру Сергею Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это будет единый электронный документ для всех военных. И в "Армии+" будет военное удостоверение с фотографией, званием, должностью. Это будет реализовано, когда мы запустим единый реестр военнослужащих", - рассказала чиновница.

Она отметила, что "законопроект, который позволит запустить соответствующий реестр, уже прошел два чтения в Верховной Раде и ждет подписи президента".

"Как только он будет подписан, мы сделаем этот реестр. Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года, фактически до июня, мы реализуем военное удостоверение",- добавила замминистра.

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реестр (326) военнослужащие (6149) Черногоренко Екатерина (117) Армия+ (50)


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Реєстр військовослужбовців. Електрона база людей, які боронили, боронять і боронитимуть в майбутньому Цкраїну і народ. Електрона база найбільшої проблеми ворога. Електрона база, яку ймовірно зільють ще до її притомного запуску. Ну це шиза. Вся ця "діджиталізація" елементарно являється найкращим інструментом для агентури ворога. Щось таке в таких довбонутих маштабах є в Ізраїлю чи там Франції, США з усіма їхніми технологіями і грошима? Це злочинна недбалість. Сама можливість того що ворог може взяти ВСЮ інфу про конкретну людини з дибільних нових електроних баз і додатків має переслідуватись і каратись за злочинну недбалість, державну зраду.
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05.01.2025 21:55 Ответить
Там еще будет и состав семьи военнослужащих... Видимо, что бы проще было на них давить.
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05.01.2025 22:13 Ответить
Під номером 1 буде серійний ухилянт Боневтік?
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05.01.2025 21:55 Ответить
Може з цього й варто було починати новий "сервіс"???!!
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05.01.2025 22:31 Ответить
 
 