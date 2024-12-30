РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11228 посетителей онлайн
Новости
2 141 5
Минюст (1720) реестр (305) кибератака (154)

Работа первых трех реестров после кибератаки РФ возобновлена, - Минюст

Мін’юст відновив роботу перших трьох реєстрів після кібератаки

Министерство юстиции возобновило работу первых трех ключевых нотариальных реестров, которая была приостановлена в результате кибератаки РФ.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"После масштабной кибератаки россиян заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов. Теперь нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков.

Все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней. Введены усиленные меры киберзащиты", - говорится в сообщении.

Сейчас работают над открытием других реестров.

Читайте: Из-за кибератаки РФ остановлено почти 25 государственных реестров, в частности ЕГР и реестр недвижимого имущества

Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.

Читайте также: 24 декабря будет проведена валидация резервных копий госреестров, - Минюст
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що треба вже заховали, що потрібно - відхапнули.
показать весь комментарий
30.12.2024 10:01 Ответить
Что там Федоров вещал про киберзащиту? Кто же понесет ответственность за столь масштабную утечку данных украинцев? Или можно не смешить Бенины тапочки и не задать бесполезных вопросов?
показать весь комментарий
30.12.2024 10:15 Ответить
не нагнітайте, ну не може оманський віслюк із такою шаленою підтримкою зебілів, хотіти зле не своєму народу, зате якому обдовбаному по макітру, щоб обрати це ніщо???
показать весь комментарий
30.12.2024 10:22 Ответить
Ага. Кацапи скопіювали собі дані з реєстрів, у нас їх знищили, і деякі резервні копії. Але не всі, як би не звизділи. Але відновлені копії не будуть мати свіжі лані, які вносились від створення копії, до атаки. Тому втрати будуть, як би Зельоні не запевняли.
показать весь комментарий
30.12.2024 11:18 Ответить
урря!
показать весь комментарий
30.12.2024 11:33 Ответить
 
 