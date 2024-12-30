Работа первых трех реестров после кибератаки РФ возобновлена, - Минюст
Министерство юстиции возобновило работу первых трех ключевых нотариальных реестров, которая была приостановлена в результате кибератаки РФ.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"После масштабной кибератаки россиян заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов. Теперь нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков.
Все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней. Введены усиленные меры киберзащиты", - говорится в сообщении.
Сейчас работают над открытием других реестров.
Кибератака РФ
19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.
В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.
Пожалуйста, подождите...