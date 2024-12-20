Витоку персональних даних із держреєстрів внаслідок кібератаки не підтверджено, – віцепрем’єрка

Унаслідок ворожої кібератаки на мережеву інфраструктуру Міністерства юстиції, що обслуговує державні реєстри, витоку персональних даних не підтверджено.

Про цепід час спільної з СБУ пресконференції повідомила віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.

"Я отримала інформацію від голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації про те, що витік даних наразі не підтверджується", – зазначила вона.

Водночас виконувач обов’язків керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов заявив, що Служба поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

"Після отримання всіх необхідних даних, ми надамо вам всю інформацію", – додав він.

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Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.