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Новини
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Витоку персональних даних із держреєстрів внаслідок кібератаки не підтверджено, – віцепрем’єрка

Стефанішина: Київ обговорить розміщення військ союзників

Унаслідок ворожої кібератаки на мережеву інфраструктуру Міністерства юстиції, що обслуговує державні реєстри, витоку персональних даних не підтверджено.

Про цепід час спільної з СБУ пресконференції повідомила віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.

"Я отримала інформацію від голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації про те, що витік даних наразі не підтверджується", – зазначила вона.

Водночас виконувач обов’язків керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов заявив, що Служба поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

"Після отримання всіх необхідних даних, ми надамо вам всю інформацію", – додав він.

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Як повідомлялося, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

Автор: 

реєстр (563) СБУ (1537) кібербезпека (470) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (36) кібератака (166)


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Топ коментарі
+8
🤣🤣🤣🤣 *******… хто ж вам зеленим аматорам повірить? А, я ж забув, ваші виборці висловухі
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20.12.2024 12:57
+7
похоже, персональным данным всех украинцев пришел гаплык
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20.12.2024 13:00
+4
не підтверджено, але анал із цими не табу:
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21.12.2024 11:32
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20.12.2024 12:32 Відповісти
🤣🤣🤣🤣 *******… хто ж вам зеленим аматорам повірить? А, я ж забув, ваші виборці висловухі
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20.12.2024 12:57 Відповісти
похоже, персональным данным всех украинцев пришел гаплык
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20.12.2024 13:00 Відповісти
Из Дии параша всё уже давно скачала. И со всего, на что Дия давала доступ (т.е. подтягивала данные). Поэтому сегодня красть там уже было нечего.
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20.12.2024 13:06 Відповісти
аж самій смішно. лялька силіконова не бачить різниці між не підтверджено та не було. хоча не здивуюся, якщо вона сп...зділа б в обох випадках
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20.12.2024 16:11 Відповісти
не підтверджено...що ти цнотлива не підьверджено, зворотнє також не підтверджено...ахуєнно!
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20.12.2024 22:57 Відповісти
не підтверджено, але анал із цими не табу:
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21.12.2024 11:32 Відповісти
обличчя спотворені інтеллектом..чи його відсутністю, краще сказати
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21.12.2024 14:36 Відповісти
виток або невиток неможливо довести як існування Бога
вона меле шо попало

я там 13 років працював
ті всі реєстри робив
захист в нас був, не требя ляля
скоріш за все знову купили адміна
бо з 2013 там все почало котитись під гору

якщо відновлювати 2 тижня то значить нема баз та нема найближчого бекапу, і треба відновлювати з старого з хмари або з сейфа у банку (що краще і я рекомнедую)
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21.12.2024 02:46 Відповісти

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