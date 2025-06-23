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Новости Возвращение тел павших защитников
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Три тела российских военных, которые были переданы Украине во время репатриации в 2025 году, вернули в РФ, - Клименко

Вернуты тела 909 погибших Защитников

В Россию вернули тела трех российских военнослужащих, которые были переданы Украине вместе с телами павших украинских воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Россиянам тела передаются только после стопроцентного подтверждения совпадения. Три тела переданы россиянам, по ним было полное совпадение", - сказал он в комментарии.

Он добавил: "Мы ждем ДНК родственников. Поэтому хотим, чтобы родные (россияне) сдали свои ДНК, чтобы мы подтвердили".

"Я дал команду пока запретить выдавать эти тела россиянам, пока нет подтверждения стопроцентно", - отметил Клименко.

Напомним, по процедуре репатриации в 2025 году в Украину вместе с телами павших украинских воинов было передано, согласно осмотрам, 20 тел российских военных.

16 июня 2025 года состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.

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Автор: 

армия РФ (19885) обмен (1468) Клименко Игорь (416)


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Все одно "каліни "родичам не дадуть. В звіт начальству запишуть ,"прапавшіє бєзвєсті".
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23.06.2025 11:09 Ответить
Три з 5000?!
А волали так, що здавалося не менше половини!
Але свого досягли - приспали обурення кількістю загиблих.
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23.06.2025 11:13 Ответить
Тобі ху....лостан методичку скидає, або сам такий "умний"
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23.06.2025 11:38 Ответить
Ти Цензор "ху....лостаном" назвав?
І що тоді ти тут робиш?
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23.06.2025 11:41 Ответить
На тисячу більше, якщо не помиляюся.....
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23.06.2025 11:56 Ответить
6060 тіл загиблих
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23.06.2025 12:27 Ответить
 
 