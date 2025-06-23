Три тела российских военных, которые были переданы Украине во время репатриации в 2025 году, вернули в РФ, - Клименко

В Россию вернули тела трех российских военнослужащих, которые были переданы Украине вместе с телами павших украинских воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Россиянам тела передаются только после стопроцентного подтверждения совпадения. Три тела переданы россиянам, по ним было полное совпадение", - сказал он в комментарии.

Он добавил: "Мы ждем ДНК родственников. Поэтому хотим, чтобы родные (россияне) сдали свои ДНК, чтобы мы подтвердили".

"Я дал команду пока запретить выдавать эти тела россиянам, пока нет подтверждения стопроцентно", - отметил Клименко.

Напомним, по процедуре репатриации в 2025 году в Украину вместе с телами павших украинских воинов было передано, согласно осмотрам, 20 тел российских военных.

16 июня 2025 года состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.

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