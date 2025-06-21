РФ передала Украине тела по меньшей мере 20 своих военных, иногда возле тела есть даже российский паспорт, - Зеленский. ФОТО
Россияне передали Украине по меньшей мере тела 20 российских военных во время последних репатриационных мер.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время общения с журналистами рассказал, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, - это "русские". Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная. Иногда эти тела даже с российскими паспортами.
Они даже сами не могут проверить, кого отправляют. Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших Героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских" просто для количества", - отметил глава государства.
Напомним, 16 июня 2025 года состоялся завершающий этап репатриационных мер согласно договоренностям в Стамбуле.
Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.
Если нужно выкопают и в Мариуполе погибших и "мобилизованных" из оккупации.
Там ни чести, ни совести, ни принципов.
Це була моя порада.
Не потрібно підривати свою психіку.
Почекайте закінчення війни.
Їхня "вов" тривала 1400.
В цей час війна на захоплення України має 1214 день.
Давайте просто почекаємо, а далі будемо плакати по жертвах.
Надіюсь на розуміння.
росіяни ж досі не прийняли їх у свої ментально. для них вони досі - наші. тобто наша власність