РФ передала Украине тела по меньшей мере 20 своих военных, иногда возле тела есть даже российский паспорт, - Зеленский. ФОТО

Россияне передали Украине по меньшей мере тела 20 российских военных во время последних репатриационных мер.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время общения с журналистами рассказал, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, - это "русские". Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная. Иногда эти тела даже с российскими паспортами.

Они даже сами не могут проверить, кого отправляют. Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших Героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских" просто для количества", - отметил глава государства.

Напомним, 16 июня 2025 года состоялся завершающий этап репатриационных мер согласно договоренностям в Стамбуле.

Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.