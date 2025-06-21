РУС
Возвращение тел павших защитников
3 503 14

РФ передала Украине тела по меньшей мере 20 своих военных, иногда возле тела есть даже российский паспорт, - Зеленский. ФОТО

Россияне передали Украине по меньшей мере тела 20 российских военных во время последних репатриационных мер.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время общения с журналистами рассказал, что тела 20 человек, переданных нам как наши погибшие военные, - это "русские". Хотя нам они сказали, что это только украинцы и только военные. Но это ложь, уже зафиксированная. Иногда эти тела даже с российскими паспортами.

Они даже сами не могут проверить, кого отправляют. Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов и тела наших Героев. Но мы точно не хотим возвращать "русских" просто для количества", - отметил глава государства.

Читайте также: Во время последних репатриаций РФ передала тела своих военных вместе с павшими украинцами, - МВД

паспорт РФ

Напомним, 16 июня 2025 года состоялся завершающий этап репатриационных мер согласно договоренностям в Стамбуле.

Украина получила 6057 тел в рамках Стамбульских договоренностей.

Автор: 

армия РФ (20679) Зеленский Владимир (22060) обмен (1495)
Топ комментарии
+13
так виставляйте це на весь Світ , ведіть інформаційну війну імпотенти !
21.06.2025 14:38 Ответить
21.06.2025 14:38 Ответить
+12
Даже больше добавлю.. уверен там есть и гражданские убитые с захваченных сел.
Если нужно выкопают и в Мариуполе погибших и "мобилизованных" из оккупации.
Там ни чести, ни совести, ни принципов.
21.06.2025 14:45 Ответить
21.06.2025 14:45 Ответить
+8
Вони й полонених могли пострілять для "колічєства"...
21.06.2025 15:09 Ответить
21.06.2025 15:09 Ответить
людожери в своєму амплуа...
21.06.2025 14:35 Ответить
21.06.2025 14:35 Ответить
Я ні разу не сумнівався що так буде. Рузкіе це загроза допоки існує хоч 1 рузкій, а ми для них - бо на відміну від "запада" бачимо їх суть і не боїмось їх понтів
21.06.2025 14:36 Ответить
21.06.2025 14:36 Ответить
так виставляйте це на весь Світ , ведіть інформаційну війну імпотенти !
21.06.2025 14:38 Ответить
21.06.2025 14:38 Ответить
А ти будеш й далі гавкати про те що ти такий гарний? А ну почни вести те що пропонуєш
22.06.2025 13:09 Ответить
22.06.2025 13:09 Ответить
лови кістку , собако !
22.06.2025 14:09 Ответить
22.06.2025 14:09 Ответить
Какой же он дурак реально.
21.06.2025 14:40 Ответить
21.06.2025 14:40 Ответить
Хто, твій путін?
21.06.2025 15:40 Ответить
21.06.2025 15:40 Ответить
Даже больше добавлю.. уверен там есть и гражданские убитые с захваченных сел.
Если нужно выкопают и в Мариуполе погибших и "мобилизованных" из оккупации.
Там ни чести, ни совести, ни принципов.
21.06.2025 14:45 Ответить
21.06.2025 14:45 Ответить
Вони й полонених могли пострілять для "колічєства"...
21.06.2025 15:09 Ответить
21.06.2025 15:09 Ответить
Краще про Маріуполь поки не згадуйте.
Це була моя порада.
Не потрібно підривати свою психіку.
Почекайте закінчення війни.
Їхня "вов" тривала 1400.
В цей час війна на захоплення України має 1214 день.
Давайте просто почекаємо, а далі будемо плакати по жертвах.
Надіюсь на розуміння.
21.06.2025 15:37 Ответить
21.06.2025 15:37 Ответить
то може вони нам так наших домбасян повертають.
росіяни ж досі не прийняли їх у свої ментально. для них вони досі - наші. тобто наша власність
21.06.2025 15:28 Ответить
21.06.2025 15:28 Ответить
Зеля, припини, вцю ***.ю від тебе ніхто не повіре, чи повірять???
21.06.2025 17:16 Ответить
21.06.2025 17:16 Ответить
Ета руZZкий мир.
21.06.2025 17:42 Ответить
21.06.2025 17:42 Ответить
а що, паспосрта не забирають в обмін на військовий квиток?
21.06.2025 17:44 Ответить
21.06.2025 17:44 Ответить
 
 