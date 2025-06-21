УКР
РФ передала Україні тіла щонайменше 20 своїх військових, іноді біля тіла є навіть російський паспорт, - Зеленський. ФОТО

Росіяни передали Україні щонайменше тіла 20 російських військових під час останніх репатріаційних заходів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, – це "русскіє". Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами.

Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших Героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", - зазначив глава держави.

Читайте також: Під час останніх репатріацій РФ передала тіла своїх військових разом з полеглими українцями, - МВС

паспорт рф

Нагадаємо, 16 червня 2025 року відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі.

Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Автор: 

армія рф (18832) Зеленський Володимир (25612) обмін (1277)
Топ коментарі
+13
так виставляйте це на весь Світ , ведіть інформаційну війну імпотенти !
показати весь коментар
21.06.2025 14:38 Відповісти
+12
Даже больше добавлю.. уверен там есть и гражданские убитые с захваченных сел.
Если нужно выкопают и в Мариуполе погибших и "мобилизованных" из оккупации.
Там ни чести, ни совести, ни принципов.
показати весь коментар
21.06.2025 14:45 Відповісти
+8
Вони й полонених могли пострілять для "колічєства"...
показати весь коментар
21.06.2025 15:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
людожери в своєму амплуа...
показати весь коментар
21.06.2025 14:35 Відповісти
Я ні разу не сумнівався що так буде. Рузкіе це загроза допоки існує хоч 1 рузкій, а ми для них - бо на відміну від "запада" бачимо їх суть і не боїмось їх понтів
показати весь коментар
21.06.2025 14:36 Відповісти
так виставляйте це на весь Світ , ведіть інформаційну війну імпотенти !
показати весь коментар
21.06.2025 14:38 Відповісти
А ти будеш й далі гавкати про те що ти такий гарний? А ну почни вести те що пропонуєш
показати весь коментар
22.06.2025 13:09 Відповісти
лови кістку , собако !
показати весь коментар
22.06.2025 14:09 Відповісти
Какой же он дурак реально.
показати весь коментар
21.06.2025 14:40 Відповісти
Хто, твій путін?
показати весь коментар
21.06.2025 15:40 Відповісти
Даже больше добавлю.. уверен там есть и гражданские убитые с захваченных сел.
Если нужно выкопают и в Мариуполе погибших и "мобилизованных" из оккупации.
Там ни чести, ни совести, ни принципов.
показати весь коментар
21.06.2025 14:45 Відповісти
Вони й полонених могли пострілять для "колічєства"...
показати весь коментар
21.06.2025 15:09 Відповісти
Краще про Маріуполь поки не згадуйте.
Це була моя порада.
Не потрібно підривати свою психіку.
Почекайте закінчення війни.
Їхня "вов" тривала 1400.
В цей час війна на захоплення України має 1214 день.
Давайте просто почекаємо, а далі будемо плакати по жертвах.
Надіюсь на розуміння.
показати весь коментар
21.06.2025 15:37 Відповісти
то може вони нам так наших домбасян повертають.
росіяни ж досі не прийняли їх у свої ментально. для них вони досі - наші. тобто наша власність
показати весь коментар
21.06.2025 15:28 Відповісти
Зеля, припини, вцю ***.ю від тебе ніхто не повіре, чи повірять???
показати весь коментар
21.06.2025 17:16 Відповісти
Ета руZZкий мир.
показати весь коментар
21.06.2025 17:42 Відповісти
а що, паспосрта не забирають в обмін на військовий квиток?
показати весь коментар
21.06.2025 17:44 Відповісти
 
 