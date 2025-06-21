РФ передала Україні тіла щонайменше 20 своїх військових, іноді біля тіла є навіть російський паспорт, - Зеленський. ФОТО

Росіяни передали Україні щонайменше тіла 20 російських військових під час останніх репатріаційних заходів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, – це "русскіє". Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами.

Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших Героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 16 червня 2025 року відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі.

Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.