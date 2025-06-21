РФ передала Україні тіла щонайменше 20 своїх військових, іноді біля тіла є навіть російський паспорт, - Зеленський. ФОТО
Росіяни передали Україні щонайменше тіла 20 російських військових під час останніх репатріаційних заходів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час спілкування з журналістами розповів, що тіла 20 людей, переданих нам як наші загиблі військові, – це "русскіє". Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня, вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами.
Вони навіть самі не можуть перевірити, кого відправляють. Ми, безумовно, хочемо повернути всіх наших воїнів і тіла наших Героїв. Але ми точно не хочемо повертати "русскіх" просто для кількості", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, 16 червня 2025 року відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі.
Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если нужно выкопают и в Мариуполе погибших и "мобилизованных" из оккупации.
Там ни чести, ни совести, ни принципов.
Це була моя порада.
Не потрібно підривати свою психіку.
Почекайте закінчення війни.
Їхня "вов" тривала 1400.
В цей час війна на захоплення України має 1214 день.
Давайте просто почекаємо, а далі будемо плакати по жертвах.
Надіюсь на розуміння.
росіяни ж досі не прийняли їх у свої ментально. для них вони досі - наші. тобто наша власність