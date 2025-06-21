Проведением обменов россияне пытаются продемонстрировать дипломатичность, чтобы оторвать Америку от Украины, - Зеленский

Для России важно оторвать Америку от Украины, именно для этого они демонстрируют дипломатичность, соглашаясь на проведение обменов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Зеленский отметил, что обмены происходили и раньше. Он согласился, что они были не такие масштабные, как сейчас, однако проходили несмотря на прямые встречи и переговоры с россиянами.

"Мы поймем с вами, что глобально было нужно "русским". Для "русских" было важно оторвать Америку от Украины, остановить помощь. Это не новая помощь, но, тем не менее, она идет. Безусловно, им, "русским", надо уменьшение этой помощи. Для этого надо продемонстрировать дипломатичность. Дипломатичность проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно - без Америки. Чем можно заканчивать положительно встречу? Обменами", - отметил он.

По словам президента, для достижения цели россиян нужно было соответствующее количество обменов.

"То есть, если состоятся еще, например, пару встреч, они будут демонстрировать США, что идет дипломатический процесс, и санкции будут отсрочиваться. А пока идут обмены - будут отсрочены и встречи на уровне лидеров. Потому что им это точно невыгодно", - пояснил Зеленский.

