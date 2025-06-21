РУС
Новости Обмен пленными
Проведением обменов россияне пытаются продемонстрировать дипломатичность, чтобы оторвать Америку от Украины, - Зеленский

Зеленский об обмене пленными с РФ

Для России важно оторвать Америку от Украины, именно для этого они демонстрируют дипломатичность, соглашаясь на проведение обменов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.

Зеленский отметил, что обмены происходили и раньше. Он согласился, что они были не такие масштабные, как сейчас, однако проходили несмотря на прямые встречи и переговоры с россиянами.

"Мы поймем с вами, что глобально было нужно "русским". Для "русских" было важно оторвать Америку от Украины, остановить помощь. Это не новая помощь, но, тем не менее, она идет. Безусловно, им, "русским", надо уменьшение этой помощи. Для этого надо продемонстрировать дипломатичность. Дипломатичность проявляется в возможности встречи с украинской стороной, желательно - без Америки. Чем можно заканчивать положительно встречу? Обменами", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хочет "переиграть" договоренности, достигнутые в Стамбуле, - Минобороны о ситуации с обменом пленными и телами погибших

По словам президента, для достижения цели россиян нужно было соответствующее количество обменов.

"То есть, если состоятся еще, например, пару встреч, они будут демонстрировать США, что идет дипломатический процесс, и санкции будут отсрочиваться. А пока идут обмены - будут отсрочены и встречи на уровне лидеров. Потому что им это точно невыгодно", - пояснил Зеленский.

Также читайте: Украина первой осуществила бессрочный санитарный обмен пленными непосредственно с линии фронта

Зеленский Владимир (22060) обмен (1495) россия (97399) США (27973)
+4
Міняй всіх на всіх - не вимахуйся
21.06.2025 17:48 Ответить
+4
Будь-що, що приближає перемиря погано для цього організму. Смертельно погано
21.06.2025 18:02 Ответить
+3
...щоб відірвати Америку від України

Божечки, як зворушливо!
Досі ж ми були як сіамські близнюки! По живому, з кров'ю рвати доведеться!
(сякається розчулено)
21.06.2025 17:48 Ответить
То обміни це добре чи погано? Бо відчувається легкий когнітивний дисонанс...
21.06.2025 17:46 Ответить
Будь-що, що приближає перемиря погано для цього організму. Смертельно погано
21.06.2025 18:02 Ответить
там вже так все відірвано, що і через три роки цей рукав нікуди не пришиєш.
21.06.2025 17:47 Ответить
Міняй всіх на всіх - не вимахуйся
21.06.2025 17:48 Ответить
...щоб відірвати Америку від України

Божечки, як зворушливо!
Досі ж ми були як сіамські близнюки! По живому, з кров'ю рвати доведеться!
(сякається розчулено)
21.06.2025 17:48 Ответить
Якщо при Байдені ми були так близькі, навіщо Зеленський тоді Байдену дулі крутив ?
21.06.2025 18:48 Ответить
трамп: ах, оторвать мєня нє трудно. Я сам оторвиватса рад
21.06.2025 17:49 Ответить
Янелох, когда Чернышов вернётся на рабочее место? А теперь носатый, я сказал- носатый.
21.06.2025 17:49 Ответить
Ворог сильний і хитрий. В чому новина?
21.06.2025 17:55 Ответить
Краще хай сидять в кацапстані ?
21.06.2025 18:02 Ответить
Нова адміністрація США вивела з міжнародної ізоляції кривавий режим путіна, а ти розповідаєш що хтось когось там відриває,це вже відбулося як факт..
https://hromadske.ua/viyna/246831-ssha-tayemno-uzhodzuvaly-z-rosiianamy-proyekt-vlasnoyi-rezoliutsiyi-oon-do-richnytsi-vtorhnennia-rf-v-********-le-monde?traffic_source=ukr.net#:~:text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83%20%E2%80%94%20Le%20Monde-,%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%84%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83%20%E2%80%94%20Le%20Monde,-%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://hromadske.ua/viyna/246831-ssha-tayemno-uzhodzuvaly-z-rosiianamy-proyekt-vlasnoyi-rezoliutsiyi-oon-do-richnytsi-vtorhnennia-rf-v-********-le-monde
Французький посол на це жартома запитав: «Це російсько-американська ініціатива?». Згодом у Великій Британії та Франції журналістам підтвердили, що США дійсно обговорювали з росіянами свій проєкт резолюції за спинами європейців..
21.06.2025 18:16 Ответить
Обговорення війни в Україні на саміті НАТО скасували в останній момент. Причиною став змінений графік зустрічей через американського президента Дональда Трампа.
21.06.2025 18:27 Ответить
От тобі і партнери...по **..і мізків((
21.06.2025 18:51 Ответить
На нари мудака мохнатого!
21.06.2025 18:51 Ответить
Натомість ви не зробили ні...я, що відношення до України було іншим(
21.06.2025 19:05 Ответить
https://bukvy.org/pomer-vijskovosluzhbovecz-yakogo-zvilnyly-z-polonu-v-mezhah-obminu-1000-na-1000/

Помер військовослужбовець, якого звільнили з полону в межах обміну «1000 на 1000»
17 червня жителі Здолбунова урочисто зустріли свого захисника - співали гімн України та вручили йому коровай.Після двох років неволі він зміг обійнятися з мамою...
21.06.2025 20:01 Ответить
Это зелёный мудак наверное не понимает, что очередным своим дебильным заявлением ( высером)он усложняет дальнейший обмен пленными, посидел бы тварь, хоть пару дней у русни в плену, наверное так бы не говорил.
21.06.2025 20:17 Ответить
Він споживає щось важке, не тільки кокаїн.
21.06.2025 22:22 Ответить
 
 