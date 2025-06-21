Проведенням обмінів росіяни намагаються продемонструвати дипломатичність, щоб відірвати Америку від України, - Зеленський

Для Росії важливо відірвати Америку від України, саме для цього вони демонструють дипломатичність, погоджуючись на проведення обмінів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Зеленський зауважив, що обміни відбувалися й раніше. Він погодився, що вони були не такі масштабні, як нині, проте проходили незважаючи на прямі зустрічі та переговори з росіянами.

"Ми зрозуміємо з вами, що глобально було потрібно "рускім". Для "рускіх" було важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Це не нова допомога, але тим не менше вона йде. Безумовно, їм, "рускім", треба зменшення цієї допомоги. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки. Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хоче "переграти" домовленості, досягнуті у Стамбулі, - Міноборони про ситуацію з обміном полоненими і тілами загиблих

За словами президента, для досягнення мети росіян потрібна була відповідна кількість обмінів.

"Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни - буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно", - пояснив Зеленський.

Також читайте: Україна першою здійснила безстроковий санітарний обмін полоненими безпосередньо з лінії фронту