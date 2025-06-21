УКР
Проведенням обмінів росіяни намагаються продемонструвати дипломатичність, щоб відірвати Америку від України, - Зеленський

Зеленський про обміни полоненими з РФ

Для Росії важливо відірвати Америку від України, саме для цього вони демонструють дипломатичність, погоджуючись на проведення обмінів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Зеленський зауважив, що обміни відбувалися й раніше. Він погодився, що вони були не такі масштабні, як нині, проте проходили незважаючи на прямі зустрічі та переговори з росіянами.

"Ми зрозуміємо з вами, що глобально було потрібно "рускім". Для "рускіх" було важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Це не нова допомога, але тим не менше вона йде. Безумовно, їм, "рускім", треба зменшення цієї допомоги. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки. Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ хоче "переграти" домовленості, досягнуті у Стамбулі, - Міноборони про ситуацію з обміном полоненими і тілами загиблих

За словами президента, для досягнення мети росіян потрібна була відповідна кількість обмінів.

"Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни - буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно", - пояснив Зеленський.

Також читайте: Україна першою здійснила безстроковий санітарний обмін полоненими безпосередньо з лінії фронту

Топ коментарі
+4
Міняй всіх на всіх - не вимахуйся
21.06.2025 17:48 Відповісти
+4
Будь-що, що приближає перемиря погано для цього організму. Смертельно погано
21.06.2025 18:02 Відповісти
+3
...щоб відірвати Америку від України

Божечки, як зворушливо!
Досі ж ми були як сіамські близнюки! По живому, з кров'ю рвати доведеться!
(сякається розчулено)
21.06.2025 17:48 Відповісти
То обміни це добре чи погано? Бо відчувається легкий когнітивний дисонанс...
21.06.2025 17:46 Відповісти
Будь-що, що приближає перемиря погано для цього організму. Смертельно погано
21.06.2025 18:02 Відповісти
там вже так все відірвано, що і через три роки цей рукав нікуди не пришиєш.
21.06.2025 17:47 Відповісти
Міняй всіх на всіх - не вимахуйся
21.06.2025 17:48 Відповісти
...щоб відірвати Америку від України

Божечки, як зворушливо!
Досі ж ми були як сіамські близнюки! По живому, з кров'ю рвати доведеться!
(сякається розчулено)
21.06.2025 17:48 Відповісти
Якщо при Байдені ми були так близькі, навіщо Зеленський тоді Байдену дулі крутив ?
21.06.2025 18:48 Відповісти
трамп: ах, оторвать мєня нє трудно. Я сам оторвиватса рад
21.06.2025 17:49 Відповісти
Янелох, когда Чернышов вернётся на рабочее место? А теперь носатый, я сказал- носатый.
21.06.2025 17:49 Відповісти
Ворог сильний і хитрий. В чому новина?
21.06.2025 17:55 Відповісти
Краще хай сидять в кацапстані ?
21.06.2025 18:02 Відповісти
Нова адміністрація США вивела з міжнародної ізоляції кривавий режим путіна, а ти розповідаєш що хтось когось там відриває,це вже відбулося як факт..
https://hromadske.ua/viyna/246831-ssha-tayemno-uzhodzuvaly-z-rosiianamy-proyekt-vlasnoyi-rezoliutsiyi-oon-do-richnytsi-vtorhnennia-rf-v-********-le-monde?traffic_source=ukr.net#:~:text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83%20%E2%80%94%20Le%20Monde-,%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%84%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83%20%E2%80%94%20Le%20Monde,-%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://hromadske.ua/viyna/246831-ssha-tayemno-uzhodzuvaly-z-rosiianamy-proyekt-vlasnoyi-rezoliutsiyi-oon-do-richnytsi-vtorhnennia-rf-v-********-le-monde
Французький посол на це жартома запитав: «Це російсько-американська ініціатива?». Згодом у Великій Британії та Франції журналістам підтвердили, що США дійсно обговорювали з росіянами свій проєкт резолюції за спинами європейців..
21.06.2025 18:16 Відповісти
Обговорення війни в Україні на саміті НАТО скасували в останній момент. Причиною став змінений графік зустрічей через американського президента Дональда Трампа.
21.06.2025 18:27 Відповісти
От тобі і партнери...по **..і мізків((
21.06.2025 18:51 Відповісти
На нари мудака мохнатого!
21.06.2025 18:51 Відповісти
Натомість ви не зробили ні...я, що відношення до України було іншим(
21.06.2025 19:05 Відповісти
https://bukvy.org/pomer-vijskovosluzhbovecz-yakogo-zvilnyly-z-polonu-v-mezhah-obminu-1000-na-1000/

Помер військовослужбовець, якого звільнили з полону в межах обміну «1000 на 1000»
17 червня жителі Здолбунова урочисто зустріли свого захисника - співали гімн України та вручили йому коровай.Після двох років неволі він зміг обійнятися з мамою...
21.06.2025 20:01 Відповісти
Это зелёный мудак наверное не понимает, что очередным своим дебильным заявлением ( высером)он усложняет дальнейший обмен пленными, посидел бы тварь, хоть пару дней у русни в плену, наверное так бы не говорил.
21.06.2025 20:17 Відповісти
Він споживає щось важке, не тільки кокаїн.
21.06.2025 22:22 Відповісти
 
 