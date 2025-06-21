Проведенням обмінів росіяни намагаються продемонструвати дипломатичність, щоб відірвати Америку від України, - Зеленський
Для Росії важливо відірвати Америку від України, саме для цього вони демонструють дипломатичність, погоджуючись на проведення обмінів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.
Зеленський зауважив, що обміни відбувалися й раніше. Він погодився, що вони були не такі масштабні, як нині, проте проходили незважаючи на прямі зустрічі та переговори з росіянами.
"Ми зрозуміємо з вами, що глобально було потрібно "рускім". Для "рускіх" було важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Це не нова допомога, але тим не менше вона йде. Безумовно, їм, "рускім", треба зменшення цієї допомоги. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки. Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами", - зазначив він.
За словами президента, для досягнення мети росіян потрібна була відповідна кількість обмінів.
"Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни - буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно", - пояснив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Божечки, як зворушливо!
Досі ж ми були як сіамські близнюки! По живому, з кров'ю рвати доведеться!
(сякається розчулено)
https://hromadske.ua/viyna/246831-ssha-tayemno-uzhodzuvaly-z-rosiianamy-proyekt-vlasnoyi-rezoliutsiyi-oon-do-richnytsi-vtorhnennia-rf-v-********-le-monde?traffic_source=ukr.net#:~:text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83%20%E2%80%94%20Le%20Monde-,%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%BE%20%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%B4%D0%BE%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%84%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83%20%E2%80%94%20Le%20Monde,-%D0%AE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://hromadske.ua/viyna/246831-ssha-tayemno-uzhodzuvaly-z-rosiianamy-proyekt-vlasnoyi-rezoliutsiyi-oon-do-richnytsi-vtorhnennia-rf-v-********-le-monde
Французький посол на це жартома запитав: «Це російсько-американська ініціатива?». Згодом у Великій Британії та Франції журналістам підтвердили, що США дійсно обговорювали з росіянами свій проєкт резолюції за спинами європейців..
Помер військовослужбовець, якого звільнили з полону в межах обміну «1000 на 1000»
17 червня жителі Здолбунова урочисто зустріли свого захисника - співали гімн України та вручили йому коровай.Після двох років неволі він зміг обійнятися з мамою...