Україна першою здійснила безстроковий санітарний обмін полоненими безпосередньо з лінії фронту

У рамках обміну 14 червня російській стороні було передано поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт "Хочу жить"

Успішно завершився четвертий день обміну за формулою "всіх на всіх" у двох категоріях. Це вже третій етап повернення тяжко поранених та тяжко хворих військовополонених. Перший етап відбувся 10 червня , другий 12 червня. Також у цей обмін потрапили військовополонені із категорії до 25 років.

Безстроковий санітарний обмін полоненими

Також сьогодні, відповідно до досягнутих у Стамбулі домовленостей, Україна першою розпочала виконання процедури за формулою "безстрокового санітарного обміну".

Нагадуємо, що Україна та Росія домовилися не лише про повернення з полону всіх військовополонених з обох сторін, які мають тяжкі поранення чи захворювання, а також у віці до 25 років, а й про узгодження порядку спрощеного повернення поранених військовополонених.

У рамках цього обміну російській стороні було передано поранених військовополонених безпосередньо з лінії фронту.

Поранені та хворі військовополонені – це особлива категорія

Україна давно наголошує на тому, що питання військовополонених є виключно гуманітарним, і російська сторона вперше погодилася з цим під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Поранені та хворі військовополонені – це особлива категорія. Характер травм та поранень, отриманих внаслідок бойових дій, потребує спеціалізованого, дорогого та тривалого лікування та реабілітації.

Своєчасність та повнота медичної допомоги є критично важливими факторами для збереження життя та здоров'я таких людей. Найбільш ефективно таку допомогу можна надавати поза місцями утримання військовополонених. Саме тому ця категорія військовополонених має негайно передаватися іншій стороні, а не утримуватись у полоні місяцями чи навіть роками.

"Україна виконала свою частину зобов'язань: поранені росіяни, які кілька днів тому потрапили в полон, після їх медичної стабілізації, вже сьогодні були передані російській стороні", - зазначили в проєкті.

Сьогодні, 14 червня 2025 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.