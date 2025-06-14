2 328 2
Відбувся четвертий за тиждень обмін полоненими, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 14 червня 2025 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.
Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив глава держави.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Al Serh #551041
показати весь коментар14.06.2025 15:12 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар14.06.2025 16:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль