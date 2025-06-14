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Новини Фото Обмін полоненими
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Відбувся четвертий за тиждень обмін полоненими, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 червня 2025 року, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ показала ексклюзивні кадри обміну полоненими 12 червня. ВIДЕО

обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими
обмін полоненими

Автор: 

військовополонені (998) Зеленський Володимир (24413) обмін (1223)


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Даруй будь ласка їм Боже можливість відновити здоров'я!
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14.06.2025 15:12 Відповісти
Головне тепер щоб про цих хлопців не забули а провели реабілітацію особливо в психологів. Тому що дуже багато які повернулися з полону кінчають життя самогубством
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14.06.2025 16:59 Відповісти
 
 